„Na základě konzultace s Jihomoravským krajem jsme se rozhodli udělat generel dopravy našeho města tak, aby splňoval kritéria jednadvacátého století. A podpořil nejen motorovou dopravu v Boskovicích . Co se týká ulice Lidická, tak by nová studie rekonstrukce měla zahrnovat také část náměstí 9. května a prostor mezí základní uměleckou školou a základní školou. Současná úprava ulice Lidická nebyla dostačující,“ okomentovala krok vedení Boskovic starostka Jana Syrovátková.

S rekonstrukcí ulice Lidická souvisí také oprava vodohospodářské infrastruktury, ke které už Svazek vodovodů a kanalizací města a obcí připravuje projektovou dokumentaci. Začátek prací předpokládají Boskovičtí až v roce 2025. „Počítáme s tím, že nás teď bude spousta lidí kritizovat za to, že nevyužijeme dotaci. Chceme mít ale jistotu, že projekt bude připravený správně. To, že je na něj možné získat dotaci, by nemělo být rozhodující kritérium,“ sdělil boskovický místostarosta Lukáš Holík s tím, že v mezidobí chce město reagovat také na neutěšenou situaci s parkováním v této části dvanáctitisícového města.

Část motoristů má s omezením velký problém

Před nedávnem začal platit v ulici Lidická zákaz stání mezi křižovatkami s ulicemi Čížovky a náměstí 9. května. Část motoristů má s tímto omezením velký problém. V této lokalitě se navíc kromě umělecké a základní školy nachází ještě mateřská škola a také soukromé zdravotnické zařízení. Někteří z řidičů tvrdí, že se nejedná o optimální řešení a je potřeba v této části města dořešit dostupné parkování.

„Značka dobrá, ale myslím, že zároveň s tím, je potřeba dořešit parkování kolem. Třeba nové parkoviště u mateřské školy nestačí, respektive neslouží původně zamýšlenému účelu. Myslíte, že můžu vyzvednutí dítěte ze školky považovat za "neprodlené naložení a vyložení nákladu"? Přijde mi, že trochu otáčíte řešení. Je to stejné, jako byste si řekli, že opravíte, uzavřete silnici, ale neudělali objížďku,“ okomentoval nové značení například Tomáš Hejč, který tudy denně projíždí. A často řeší, kde zaparkovat.

Město argumentuje tím, že k tomuto kroku přistoupilo kvůli tomu, že frekventovanou ulici blokovala ve velkém právě zaparkovaná auta. Velké problémy tu pak měly s průjezdem zejména autobusy. A také auta integrovaného záchranného systému. „Auta, která stála na ulici Lidická, bránila plynulému provozu vozidel i autobusů a blokovala zde dopravu. Nová značka zakazuje stání na dobu delší, než je nezbytně nutné k neprodlenému nastoupení a vystoupení přepravovaných osob nebo k naložení a vyložení nákladu,“ informovala mluvčí boskovické radnice Martina Vašková.

V tuto chvíli se připravuje změna systému parkování před mateřskou školou v ulici Lidická. Místa blokují řidiči, kteří do školky pro děti nejezdí. „Prioritou je, aby toto parkoviště využívali rodiče, kteří do školky vozí děti. A aby tam místa neblokovala dlouhodobě odstavená auta. Parkování chceme upravit časově tak, aby se tam auta plynule střídala,“ poznamenal místostarosta Lukáš Holík.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Na současné dopravní situaci se v ulici Lidická podepsalo i to, že tam před časem postavil developer domy s několika desítkami bytů. Parkovací místa nabízel k prodeji, část neprodaných stání pak zablokoval zábranami. Město i kvůli tomu odmítlo některé z pozemků v okolí novostaveb převzít a s developerem vedlo řízení.