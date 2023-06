„Tržby byly asi nic moc, do toho nárůst cen energií. Nakupovali jsme tam základní potraviny většinou o víkendech a o prázdninách, měli jsme to kousek od domu. Teď je zavřeno, obnovení obchodu by bylo fajn,“ řekla Deníku Rovnost jedna z místních žen.

Až na kraj dvanáctitisícového města na Blanensku musí nyní jezdit také Ivana Grigová. „V Jednotě v Bělské jsme nakupovali hlavně pečivo, uzeniny, zeleninu, mouku a cukr. Potraviny byly sice dražší, ale nemuseli jsme se nikam trmácet. Vesměs tady nakupovali starší lidé, ale chodili i mladí. Slyšela jsem, že prodejnu mělo koupit město a pokusit se to někomu pronajmout, aby tu opět byl obchod s potravinami. Za mě je to dobrý nápad,“ dodala Grigová.

S lokálkou na Boskovicku najel stovky tisíc kilometrů. Z konce je mu smutno

Odkup bývalé prodejny v ulici Bělská a také ve Vratíkově nedávno schválili boskovičtí zastupitelé. V první lokalitě za tři miliony korun a ve druhé za milion a půl. Obě provozovny nyní město nabídne zájemcům na pronájem, chce v nich obnovit prodej potravin a smíšeného zboží. „Kupní smlouvy s Jednotou už máme podepsané. Prodejny jsou naším majetkem,“ uvedla tento týden boskovická starostka Jana Syrovátková (Změna 22) s tím, že o prodejnu v ulici Bělská už před časem obdrželo město od jednoho zájemce neformální poptávku právě na provoz prodejny potravin a smíšeného zboží.

Prodejní cenu objektů a pozemků boskovičtí úředníci konzultovali s odborníky. Podle nich nebyla přestřelená. „Jejich stav odpovídá době výstavby, ale nezatéká tam. Samozřejmě sehnat nájemce nebude pro město jednoduché,“ sdělil před časem na jednání zastupitelstva vedoucí boskovického odboru správy majetku Pavel Musil.

VIDEO: Vesnická tramvaj? Lidé smutní nad koncem lokálky na sever od Boskovic

Zmínil, že město může nájemcům v případě potřeby vyjít vstříc například symbolickým nájemným nebo je dotovat. Město donedávna fungování prodejen podporovalo. V krajní nouzi lze podle Musila budovy využít i jinak. Například pro zájmovou činnost místních lidí. „Objekty získáme i s přilehlými pozemky, což je výhodné. Ve Vratíkově s prodejnou potravin přímo sousedí další budova v majetku města. S Jednotou jsme se na přístupu do ní vždy dohodli, ale kdyby objekt koupil někdo jiný, mohl by s tím být problém,“ dodal úředník.

Nebude zájem

Někteří Boskovičtí si však myslí, že o provoz prodejen potravin nebude mezi podnikateli zájem. „Vezme to jedině blázen. Leda že by Jednotě nechali nájem za korunu, platili by energie a v patře by k tomu bylo bydlení zadarmo,“ napsal pod zveřejněným záměrem města jeden z diskutujících.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Skeptický k odkupu prodejen městem byl i bývalý starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek, který ho při hlasování nepodpořil. Podle něj je to neefektivní a město kupuje zajíce v pytli. „K budovám nemáme znalecké posudky. Nevíme, zda tam třeba nebude nějaké stará ekologická zátěž. Jednota tyto prodejny neudržela i když si myslím, že nějaké přehnané náklady na zaměstnance nemá. Obávám se, že pod záminkou bohulibé činnosti je neudržíme ani my. Navíc jsou před námi jiné investiční výzvy,“ poznamenal Dohnálek (ODS).

Bouračka a uzavřená silnice u Boskovic. Hasiči vytáhli ženu přes kufr

Současná boskovická starostka Jana Syrovátková naopak uvedla, že snaha o obnovení těchto dvou prodejen je hlavním krokem pro zachování obslužnosti a vybavenosti místních. „Vnímám to jako službu lidem. Z osadního výboru ve Vratíkově nám došla výzva, ve které místní žádají odkup prodejny a její případnou obnovu. Je důležité, aby lidé, kteří nemají auto a nejsou už moc pohybliví, měli možnost nakoupit si základní potraviny a zboží v dosahu domova,“ dodala Syrovátková.