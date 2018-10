Boskovice po roce provoněly husí pečínky, konaly se tam patnácté Husí slavnosti

Boskovice /FOTOGALERIE/ – Hedvika Němcová z Brna stojí před zámeckým skleníkem v Boskovicích. Před chvílí si uvnitř empírové památky, která se na dva dny proměnila v jednu obrovskou jídelnu, dala pečené husí stehno se zelím a hutný vývar. „Bylo to skvělé, jen je mi trochu těžko, ale na husu sem prostě musíme přijet,“ říká.

Na dvoudenní Husí slavnosti přijíždějí tisíce lidí z dálky i z blízka. Hlavním lákadlem je zřejmě husí menu, které nabízejí restaurace ve městě. Kromě pečených husích stehen a prsíček jsou k mání i nevšední úpravy. „Letos máme hamburger s trhaným husím masem, nabízíme ho na zkoušku pro mladší generaci, která nechce jen klasickou pečínku,“ říká provozovatelka restaurace Slávia Edita Alexová.



Mění se ale také ceny. Letos jsou zase o něco vyšší. „Dvě stě devadesát osm korun?! Tý brďo, to je o padesát korun více než tam dole. Měli jsme si tu husu dát raději tam,“ lamentuje před restaurací Záložna v centru města Jana Boudná, která s kamarádkou přijela na Husí slavnosti ze Svitav. Už podruhé. „Já sama bych si husu asi doma neupekla. Proto jezdíme sem a aspoň jednou za rok si ji dáme,“ dodává a jde dál hledat, kde si pečínku objedná.

Návštěvníci slavností se mohou podívat také na výstavku drobného domácího zvířectva. Za muzeem boskovičtí chovatelé vystavují drůbež, králíky, holuby a další. Celý park u zámeckého skleníku je zase plný stánků. K dostání je obyčejný chleba s husím sádlem nebo s husími játry, ale také koláče, knihy, šperky nebo ručně vyráběné oblečení. „Na slavnostech se prodává dobře, pokud vyjde počasí. Je tady hodně lidí a spojit nákup čepice nebo halenky s paštikou a husou je pro ně asi příjemné,“ směje se Rozálie Juřeková z Podivic, která prodává své háčkované a šité výrobky v jednom ze stánků.



Z nedalekého letního kina se linou tóny jednoho z hitů kapely Mirai. Hlediště amfiteátru je plné a najít skulinu, kterou by se dalo projít, je skoro nemožné. „Vzal jsem dcery právě na Mirai, ale uvidíme, jestli se dostaneme trochu blíž,“ obává se Pavel Kodýtek a odchází se prodrat davem do hlediště.



Na Masarykově náměstí je o poznání volněji. Letos poprvé se na ploše objevila další scéna, kde se odehrávají vystoupení kapel. Na rozdíl od jarmarku u skleníku a letního kina je pro návštěvníky zdarma. „Podle mě je to dobře. Zajdeme si jenom na pečínku do restaurace, tady si poslechneme muziku a nemusíme platit vstupné,“ komentuje novinku Ladislav Vokál z Boskovic.



Husí slavnosti se letos konají již po patnácté. Připomínají tradici vykrmování husí, které nezřídka končily i na vídeňských stolech.