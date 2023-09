Město bude žádat o dotaci. Ta by podle místostarosty Lukáše Holíka mohla pokrýt až pětaosmdesát procent nákladů. Celkový odhad investice je kolem sedmdesáti milionů korun. „Dotační titul by měl být vyhlášený začátkem příštího roku. Do té doby chceme zvládnout veškerou administrativu, abychom byli připravení. Je to další krok k revitalizaci tohoto krásného místa. Pracujeme s tím, že projekt budeme muset rozšířit, abychom se shodli s památkáři. Myslím ale, že je to na dobré cestě. Pokud dotaci získáme, pak by se obnova parku mohla rozjet příští rok na podzim po Husích slavnostech. Ale to je v tuto chvíli zatím jen růžový sen," poznamenal Holík.