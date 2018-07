Boskovice patřily tradičnímu festivalu. Přijeli návštěvníci z celé republiky

Boskovice /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Přátelská atmosféra, pestrá a ojedinělá hudební nabídka, výstavy, divadelní představení či filmy. To vše v malebném historickém centru menšího města. Tak by se dal charakterizovat Festival pro židovskou čtvrť v Boskovicích. Jeho šestadvacátý ročník na čtyři dny změnil tvář města na hranicích Drahanské vrchoviny.

V sobotu se přehoupl do druhé poloviny. Hradní ulicí proudí skupinky lidí různého věku. Přesto mezi nimi cítíte propojení. Dnešní padesátiletí hosté na festival jezdili již jako vysokoškolští studenti. Je krátce po páté hodině odpoledne a v areálu Panského dvora své nástroje ladí kapela Rutka Laskier. Prostorem zadumaně prochází i novopečený programový ředitel a hudební dramaturg Antonín Kocábek. Funkci programového ředitele převzal po zakladateli akce Čestmíru Huňátovi z pražského spolku Unijazz, pod jehož hlavičkou festival stále funguje. „Čestmír si ponechal titul čestného ředitele,“ směje se Kocábek, který je součástí festivalu již od konce devadesátých let.

S návštěvností a dosavadním průběhem ročníku je spokojený. „Zatím se nic nezadrhlo. Jen dnes vypadla jedna z kapel kvůli zdravotním problémům svého člena. Žádné velké změny letos nenastaly. Co se týče hudby, snažíme se stále o větší rozptyl. Zároveň bych akci rád zbavil přídomku alternativní. Takové označení už v dnešní době není aktuální,“ dodává Kocábek. Jeho slova přehluší drsná hudba skupiny Rutka Laskier. Vyznavači jejích melodií před pódiem se pouští do tance.



Velká část festivalových návštěvníků se však již hromadí v hledišti boskovického letního kina, kde za chvíli začíná vystoupení formace s názvem Zesilovači. Jeho základ tvoří dvojice známých bubeníků, Pavel Fajt a Pavel Koudelka. Sestavu v Boskovicích doplnila izraelská zpěvačka Kama Kamila a klavírista Lukáš Drchoň. Uhrančivá ambientní hudba stojí na rytmech dvou bicích sestav a silném vokálu zpěvačky. Z více než poloviny plné hlediště odměňuje hudebníky hlasitým potleskem.



Před sousedním zámeckým skleníkem vyrostla zóna pro stánky se suvenýry i občerstvením. Lidé posedávají na dekách. Mezi dospělými pobíhají děti. Vzduch je nasycený vůní vodní dýmky a dobrého jídla. „S dětmi jsme tady poprvé. Předtím jsme sem jezdili asi deset let. Hodně letos využíváme program pro děti. Je opravdu bohatý. Chodíme na krátké filmy, divadelní představení a byli jsme s nimi i na koncertě kapely Bombarďák,“ svěřuje se Kristýna Červinková z Nymburka.



Na festival míří hosté z různých koutů České republiky. Z Nového Města na Moravě přijel podruhé Jindřich Vondrák. „Slyšel jsem o festivalu poprvé asi před deseti lety. Bylo to prostřednictvím mých oblíbených kapel. Ale až vloni jsem se sem konečně dostal. Nalákala mě hudební nabídka. Pohltila mě skvělá atmosféra. Proto jsem dorazil i letos,“ pochvaluje si Vondrák a spěchá do letního kina na nejočekávanější vystoupení dnešního programu.



Tím je koncert Jana P. Muchowa a skupiny The Antagonists. Tu kromě známého hudebníka tvoří například herečka a houslistka Jenovéfa Boková, zpěvák Václav Havelka známý z kapely Please the trees či Ema Brabcová ze skupiny Khoiba. Hrají skladby a písně z filmů, ke kterým Muchow skládal hudbu. Vystoupení doplňují projekce filmových ukázek. Kapela slaví úspěch. Nadšené publikum aplauduje po každé skladbě a koncert se neobejde bez přídavků. Nad Boskovicemi zapadá slunce a atmosférická hudba celý výjev působivě podtrhuje. Už teď je jasné, že příští rok opět naláká tisíce fanoušků. Starých i těch nových.