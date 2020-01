Cena areálu bývalého pivovaru vychází podobně jako tamní pozemky. Dva a půl tisíce korun za metr čtvereční. Zastavěná plocha je na dvou tisících dvě stě metrech. „Investor zde může vybudovat wellness centrum, školící centrum, restauraci a hostům zároveň zajistit krásné ubytování na úrovni,“ stojí v nabídce realitní kanceláře.

Historická budova by mohla být zajímavá i pro město. Hlavně tím, že se nachází na okraji areálu Červená zahrada, kde město v budoucnu plánuje velké investice do tamních sportovišť. „Pro město se jedná díky lokalitě o zajímavý objekt. Ale v tuto chvíli je nereálné, abychom se podobnou investicí zabývali. Jednak na ni nyní nemáme peníze, a kupovat něco, co by pak léta leželo ladem, není na pořadu dne. Navíc se jedná o kulturní památku,“ řekl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Pivovar vlastní boskovická firma Adonis JLPM. Poslední léta je objekt bez využití. Předloni se areál, který pochází ze 17. století a zachovalo se v něm mnoho cenných původních prvků, stal kulturní památkou.