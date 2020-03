Zájemci si ji měli od čtvrtka prohlédnout v Muzeu regionu Boskovicka na výstavě s názvem Předehra ke slávě. Ta mapuje mistrovo rané období mezi lety 1881 až 1895.

Výstava se však s ohledem na bezpečnostní opatření kvůli šíření koronaviru nekoná. "Výstavu musíme z preventivních důvodů zrušit. Od pátku bude muzeum totiž zavřené," informovala mluvčí instituce Dagmar Hamalová.

Výzkum podle ní prokázal, že oponu skutečně namaloval Alfons Mucha. Jeho signatura na oponě byla podle odborníků totožná s těmi na jeho pozdějších dílech. "Malba se na hrubém plátně však nedochovala v nejlepší stavu. Část opony byla přemalovaná a poškozená,“ upřesnila Hamalová.

V roce 2011 našli pracovníci boskovického muzea záznam o tom, že tělocvičná jednota Sokol Doubravice darovala v roce 1938 muzeu divadelní oponu, kterou maloval Alfons Mucha, když jako student trávil prázdniny v Doubravici nad Svitavou. Hrubé plátno podšité pytlovinou, které je zhruba čtyři a půl metru široké a na výšku má necelého dva a půl metru, leželo desítky let stočené v depozitáři boskovického muzea.

„Oponu zřejmě do muzea před blížící se válkou schoval náčelník doubravického Sokola Alois Štěrbáček. Bohužel to nikomu neřekl, a tak se na dlouhá léta ztratila,“ vysvětlila před časem kronikářka Doubravice nad Svitavou Eva Sáňková. Štěrbáček za války padl do rukou brněnského gestapa a zahynul v koncentračním táboře Osvětim. Místní si mysleli, že je opona zničená.