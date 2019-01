Boskovice /FOTOGALERIE/ – Už po sedmé Boskovičtí pořádali Husí slavnosti. Připomněli si tak dávnou tradici chovu hus ve městě.

Pouhé čtyři živé husy v klícce před vchodem. Přesto byl sedmý ročník Husích slavností v Boskovicích hus jako vždycky plný. Vůně pečínky se nesla zámeckým parkem, chléb pomazaný husím sádlem s cibulí lidé ukusovali při procházce mezi stánky a v Zámeckém skleníku nestačili číšníci odnášet talíře se zbytky husích kostiček.

„Husí slavnosti v Boskovicích slavíme už posedmé. Kromě bohatého kulturního programu návštěvníky lákají samozřejmě husí pochoutky. Vybrané boskovické restaurace nabízí po celý víkend speciální husí menu. Na stáncích jsou k dostání husí paštiky, sádlo a jiné dobroty. A husí pečínku lidé ochutnávají i přímo na místě konání v Zámeckém skleníku, který jsme proměnili v restauraci. A koupit si můžou také různé výrobky z husího peří, nebo třeba také husí kraslice,“ přibližuje Taťána Reiblová z boskovického Kulturního střediska.

Tradici Husích slavností zahájili v Boskovicích v roce 2004. První impuls k nim dal tehdejší ředitel Muzea Boskovicka Přemysl Reibl. „Ten našel v dějinách Boskovic zajímavou informaci o produkci hus ve městě. Zjistil, že jejich chovem se zabývali boskovičtí Židé, kteří husy dodávali do Vídně,“ vzpomíná současná ředitelka muzea Dagmar Hamalová.

Husy však tehdy v Boskovicích nechovali jen Židé. „Chov hus patřil již nejméně od středověku kvůli masu, husímu sádlu a peří k důležité části zemědělské produkce v Čechách i na Moravě. Provozovali jej nejen lidé na venkově, ale také ve městě. Zatímco u vesničanů ale byla husa jídlem svátečním, na panský a měšťanský stůl přicházela častěji,“ uvádí Hamalová.

Místo hus kuřata

Časem husy vytlačily kvůli vejcím a snadněji dostupnému masu slepice a kuřata. Husí pečínku si už dnes na nedělní stůl dopřeje málokdo. Aby lidé nezapomněli na tradice předků a zároveň poznali umělce z regionu, pořádají v Boskovicích Husí slavnosti. „Na slavnostech už pravidelně vystoupily místní folklórní soubory Velen a Borověnka. Pro děti zase byly připraveny různé pohádky, vystoupení eskamotéra a iluzionisty, nabídka dětských atrakcí, dětská dílna nebo jízda na koních a Reiblová z boskovického Kulturního střediska,“ popsala Reiblová.

Husí slavnosti navíc doprovodil jarmark tradičních řemesel, v boskovickém muzeu výstava sedmi let husích slavností a v areálu za muzeem výstava chovatelů drobného zvířectva.

Jako každý rok, i letos, se s dcerkami na slavnost vydala také Oldřiška Oujeská z Boskovic. „Jsem místní, tak pokud nám to vyjde, chodíme na slavnosti každý rok. Letos jsme se tu s dcerkami byli podívat například do dětské dílny, kde si holky vyrobily kabelku. Jen škoda, že tu není víc atrakcí pro děti. Myslím, že podobných dílniček by tu mohlo být klidně pět,“ říká Oldřiška Oujeská.

I když bylo už popoledni, husu zatím žena na letošním ročníku neochutnala. „Na tu si zajdeme s manželem večer, až dáme dcerky spát,“ dodává.