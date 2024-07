Na transfuzním oddělení Nemocnice Boskovice odebrali loni 3 496 jednotek krve a 1 516 jednotek plazmy. Ubylo prvodárců, kterých každoročně do nemocnice zavítalo více než dvě stě. Loni to bylo jen 138, což je znatelný pokles.

Zásoby krve pak ubývají zejména v letních měsících. Jednak kvůli dovoleným, a také proto, že po návštěvě některých zemí si musí i pravidelní dárci dát delší pauzu. A nejsou to jen exotické země, ale například i jih Evropy nebo nedaleké Rumunsko a Maďarsko.

„Počet pravidelných dárců každoročně klesá. Bohužel i prvodárců. Budu moc ráda, pokud každý, komu je už osmnáct let, to alespoň přijde vyzkoušet a těch čtyři sta padesát mililitrů krve nám daruje. Stojí to jen trochu odvahy a času. Přitom nikdy nevíte, komu tím zachráníte život,“ uvedla primářka transfúzního oddělení Nemocnice Boskovice Olga Klímová.

Dodala, že výhodou transfúzního oddělení je možnost objednání na termín, který dárci vyhovuje. Krev se odebírá v úterý, středu a pátek od sedmi hodin ráno do desíti. „Plazma pak nově od prvního srpna také v pondělí a dále úterý, středu a pátek vždy o půlhodinu až hodinu déle než krev,“ upřesnila termíny Klímová.

Dárci mají zajištěný pitný režim a občerstvení a po zbytek dne nárok na volno ze zaměstnaní či školy. Bezpříspěvkoví dárci krve a plazmy si pak při ročním zúčtování daní mohou odečíst daňový bonus v hodnotě tři tisíce korun za jeden odběr.

„Některé zdravotní pojišťovny pak svým pojištěncům poskytují mnohé výhody, například VZP dává až čtyři tisíce korun na regenerační aktivity, pojišťovna ministerstva vnitra až pět tisíc korun a další benefity například na vitamíny,“ informovali Boskovičtí.