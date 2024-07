„Prosím všechny, ať už se jedná o lékaře ze soukromé ambulantní sféry nebo agilní emeritní lékaře, případně ty, kteří se zatím rozmýšlejí, kam půjdou pracovat. Nemusí jít o celé úvazky, ale i podúvazky. Také hledáme primáře na dětské oddělení s minimálním úvazkem 0,8 a případně neonatologa. Hledáme lékaře i na další oddělení. Prosím spojme všichni v této nelehké době své úsilí a napněme plachty za záchranu dotčených oddělení a tím i bezproblémového chodu naší nemocnice,“ napsal Dembiňák.

Boskovická starostka Jana Syrovátková na úterní tiskové konferenci uvedla, že zástupce města čeká v příštích týdnech další jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o možnosti nového schématu lůžkové péče. Pokud by Boskovičtí nesehnali primáře na dětské oddělení, existuje varianta sloučení lůžkového fondu dětského s porodnicí a gynekologickým oddělením. S tím, že všechna tři oddělení zůstanou zachována.

Zelenou tomu ale musí dát právě pojišťovna a péči nasmlouvat. „Pokud by to dopadlo dobře a tuto variantu bychom s pojišťovnou nasmlouvali, tak by sdružený lůžkový fond mohl fungovat od prvního ledna příštího roku. Ale i další cesty jsou otevřené. Stále hledáme primáře na dětské oddělení do stávajícího modelu lůžkové péče,“ informovala Syrovátková s tím, že Boskovičtí komunikují s pediatry a neonatology.

Na co by mohli slyšet? Na zajímavé platy nebo jiné benefity? „Pokud chcete nemocnici udržet, zadotujte pořádně platy. Nebo nabídněte jiné benefity. Například služební byt za levný nájem či možnost koupě levného bydlení. Už jsem četla několik inzerátů a článků z nemocnice Boskovice, ale pojem ”nadstandardní” ohodnocení dnes nikoho nezaujme. Každý by rád věděl, jaká je konkrétní platová nabídka, jinak se aktivně sám zajímat o pracovní místo nebude. Natož zkušený lékař, který by se měl eventuálně přestěhovat i s rodinou. Boskovice jsou krásné, spousta lidí by tam ráda žila, ale bydlení je tam velmi drahé,“ uvedla na profilu nemocnice jedna z diskutujících Tereza Kolisková.

Na zastupitelstvu boskovická starostka uvedla, že situaci v městské nemocnici ve druhém největším městě na Blanensku řeší také na akademickém poli s rektorem Masarykovy univerzity v Brně, děkany Lékařské fakulty a s lékaři ve Fakultních nemocnicích. A možný převod nemocnice pod Jihomoravský kraj? „V tuto chvíli nám bylo oznámeno, že zájem o převod naší nemocnice pod kraj není. V celokrajské koncepci zdravotnictví pod Jihomoravskou zdravotní, se v prvním fázi budou řešit krajské nemocnice. V té se s námi nepočítá,“ sdělila Syrovátková s tím, že zhruba do měsíce má být hotová analýza nacenění nemocnice a jejího provozu. Se soukromými subjekty podle ní město o převodu nejednalo.

Zástupci kraje před časem uvedli, že s konkrétní nabídkou převodu s klíčovými informacemi o hospodaření nemocnice, personálním zajištění nebo stavu investic nebyli osloveni a vše bylo víceméně na hypotetické úrovni. Postup současného vedení města dlouhodobě kritizuje také boskovická opozice. „Na nutnost jednání s krajem o převodu nemocnice upozorňujeme dlouhodobě. Zdá se, že oficiální jednání neprobíhala rok a čtvrt možná rok a půl. Možná je to tvrzení proti tvrzení. Pokud se k jednání dostáváme až nyní, jsou už podmínky jiné než tehdy,“ poznamenala opoziční zastupitelka Dagmar Hamalová, kterou zajímalo, jaké má současné vedení dvanáctitisícového města s nemocnicí další plány.

Na to starostka Jana Syrovátková odpověděla, že záměrem je zachování maximálního rozsahu péče i dostatečného lůžkového fondu. I přes jeho nedávné snížení podle ní nedochází k závažným komplikacím, překládání pacientů do jiných nemocnic a i omezená kapacita je v tuto chvíli dostatečná. „O dalším směřování nemocnice budeme debatovat. Aktuálně řešíme personální situaci. Analýza, kterou jsme si nechali vypracovat, by měla podle mě mít každá společnost. Musíme znát slabé i silné stránky nemocnice, mít plán rozvoje i krizový plán, který aktualizujeme podle situace. Na tom bychom to celé měli postavit, jak dál,“ uzavřela Syrovátková.