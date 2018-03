Boskovice nejspíš koupí i hotel Velen. Poslouží ke stavbě sportovního komplexu

Boskovice – Vyjednávání o odkupu dalších pozemků v boskovickém areálu Červená zahrada trvá již několik let. Město má nyní nově možnost koupit i parcelu s chátrajícím hotelem Velen. Odkoupené plochy mají sloužit pro stavbu sportovního komplexu s atletickým oválem, zázemím pro sportovce či parkovištěm.

Boskovická radnice již tři roky vyjednává o možném nákupu pozemků po bývalém tamním lihovaru. Jeho majitelem je blanenský právník Jan Paroulek. Ten nedávno vedení města nabídl k prodeji i pozemek s bývalým hotelem Velen. „Buď mohou koupit parcelu po lihovaru za 3500 korun za metr čtvereční, nebo s tím můžou koupit i parcelu s hotelem. V takovém případě slevím na 3100 za metr čtvereční,“ popsal Paroulek svou nabídku.

Zároveň dodal, že vedení města ponechá i projekt přestavby hotelu na wellness centrum s apartmány, který před časem zpracoval jeho projektant.

Boskovická starostka Hana Nedomová uvedla, že jednání jsou stále otevřená. „Těžko lze teď něco předjímat. Navíc zbývá půl roku do dalších komunálních voleb,“ přiblížila současný stav.

Zda zástupci místní radnice nabízený projekt využijí, současný majitel neřeší. „To je samozřejmě na nich. Jakmile by na nákup přistoupili, mohou s hotelem naložit podle svých představ. Já pouze nabízím možnost využití mého návrhu,“ uzavřel Paroulek. Pokud město přistoupí na jeho nabídku, zaplatí za pozemky necelých třicet milionů.

Další odkup parcel v Červené zahradě vítají i členové boskovické sportovní komise. „Z dlouhodobého hlediska se jedná o nejlepší variantu. Je tam potenciál do budoucna,“ reagoval jeden z členů komise Jaromír Dvořák.

Atletický ovál, zázemí pro sportovce či parkovací místa by podle Dvořáka bez těchto pozemků nebylo možné vybudovat. „Pro budoucí rozvoj boskovických sportovišť je to zcela zásadní,“ pokračoval muž a dodal, že cena, za kterou majitel nabízí je rozumná. Zástupci radnice v areálu původně počítali i se stavbou nové sportovní haly.

V současnosti se jedná o možnosti její výstavby u základní školy v ulici Sušilova. „Osobně si myslím, že varianta umístění u základní školy je lepší, než stavba v Červené zahradě. Hala na Sušilově by měla větší využití,“ uvedl Dvořák.

Podobně to vidí i opoziční zastupitel Jiří Pevný. „Odkup pozemků naše uskupení podporuje. Dle mého názoru by se s tím však mělo počkat na nové vedení města po letošních volbách. A stavba haly v Červené zahradě je běh na dlouhou trať. To by se jí sportovci dalších deset až patnáct let nedočkali,“ podělil se o názor zastupitel z uskupení Sportovci pro Boskovice.

I to je podle něj dobrý důvod, proč halu postavit v Sušilově ulici.