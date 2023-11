Nelíbí se jim současně nastavený systém ve zdravotnictví z jejich pohledu s neúměrným množstvím „dobrovolných“ přesčasových hodin, které se nedávno po novele navýšilo na dvojnásobek.

Podle nich se v nemocnicích soustavě porušuje zákoník práce, zdravotníci jsou přetěžování a nemají odpovídající peněžní ohodnocení. „Zákoník práce se zejména v nemocnicích plošně a systematicky porušuje. Stanovuje maximální délku směny na dvanáct hodin. Zcela běžně se pracuje dvojnásobek, někde i více než dvaasedmdesát hodin bez přestávky na odpočinek! Zákoník práce umožňuje se souhlasem zaměstnance odpracovat 416 hodin přesčasové práce ročně. Limit bývá u mnoha lékařů překročen již květnu, nezřídka i dříve. Ale pracuje se dál. Co na to stát? Co na to orgány inspekce práce? Nikdy nic nezjistily. Pracuje se dál a všem je to jedno,“ stojí v celostátní výzvě lékařů.