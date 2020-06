Jedná se o plochu po bývalém lihovaru a zchátralém hotelu Velen. „Návrh smlouvy bude na mimořádném zasedání projednávat příští týden rada města. Pak to půjde do zastupitelstva. Je na něm, zda odkup pozemků a variantu výstavby sportovní haly v Červené zahradě schválí nebo ne. Konkrétnější v tuto chvíli být nemohu,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Podle informací Deníku má město za zhruba hektarovou plochu postupně zaplatit Paroulkovi třicet milionů korun. A převést na něj dvě parcely na okraji města. Redakci se s ním ve čtvrtek nepodařilo telefonicky spojit. Na email do čtvrteční uzávěrky nereagoval.

Nákup zmíněných pozemků má kromě koalice podporu také u řady opozičních zastupitelů. O odkupu jednalo už předchozí vedení města. V Červené zahradě kromě zimního a fotbalového stadionu funguje také akvapark a tenisové kurty. „Výkup pozemků v Červené zahradě a zcelení plochy v této lokalitě pro rozšíření sportovního areálu bylo jednou z našich priorit. Pro město se jedná o strategické pozemky. Na etapy se tam dá postavit sportovní hala, atletický ovál a další sportoviště. Pro sportovní oddíly ve městě by to byl velký přínos,“ řekl bývalý boskovický místostarosta Petr Malach.

Před čtyřmi lety byla na stole studie s několika variantami nových sportovišť právě v Červené zahradě. Nejdražší se blížila ke 300 milionům. Po volbách však zastupitelé schválili stavbu haly v Hybešově ulici. Tam narazilo sportoviště na protesty místních, kteří se obávali mimo jiné zvýšení hluku a provozu. Nové vedení města nechalo také opět zpracovat studii na využití plochy v Červené zahradě. Ohledně umístění haly, atletického oválu a parkovacích ploch. Vypracoval ji architekt Zdeněk Fránek. „Z mého pohledu se nejedná o žádné zdržení. V Hybešově ulici pozemky máme a v Července, když vše dobře půjde, do měsíce také. Tam však můžeme při stavbě haly vyslyšet prosby kuželkářů o lepší zázemí i velké téma lezecké stěny. V Hybešově ulici byla naplánována jen komornější hala s prioritou míčových sportů. Navíc tam narazila na odpor místních,“ informoval Jaroslav Dohnálek.

Místní sportovci na novu halu čekají dlouhá léta jako na smilování. Boskovice bývaly v regionu například baštou basketbalu a volejbalu s ligovými soutěžemi. Tamní školní tělocvičny však nemají vyhovující parametry a zázemí. Řada týmů tak jezdí trénovat do sousední Svitávky, kde postavili sportovní halu nedávno. „O hale se v Boskovicích mluví přes dvacet let. Možná déle. Škoda, že nikdo nepráskl do stolu a hala už dávno nestojí. Tomu, že bude v dohledné době v Červené zahradě, moc nevěřím. Je to velmi nákladné, změní se vedení města a zase bude všechno jinak,“ poznamenal trenér boskovických volejbalistek Michal Meluzín.

Kromě Červené zahrady se v souvislosti s novou sportovní halou mluvilo také o lokalitě v blízkosti základní školy v ulici Sušilova. Před lety se už dělníci pustili do její stavby v ulici Slovákova, kde však narazila na protesty místních. Výstavbu tam zhatilo také špatné podloží. V jednu chvíli uvažovali zástupci města dokonce o dočasné variantě v podobě nafukovací haly.