Boskovičtí upraví parkování před školkou v Lidické. Rušnou ulici navíc opraví

Místa blokují řidiči, kteří nejezdí pro děti do školky. Plus dlouhodobě odstavená auta. Taková situace byla před mateřskou školou v ulici Lidická v Boskovicích na Blanensku. Chce to změnu. Upravit parkování časově tak, aby se auta na tomto místě plynule střídala, uvedli nedávno zástupci tamní radnice. Avizovaná změna v těchto dnech přichází.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Boskovická ulice Lidická. Fotografie z loňského podzimu. | Foto: Se souhlasem města Boskovice

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu