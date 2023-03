Současný objekt v centru Boskovic město pronajímá společnosti se zahradní technikou. Zatím poslední odhad nákladů na výstavbu komunitního centra byl kolem sto šedesáti milionů korun. Zmíněná dotace ji měla pokrýt z pětaosmdesáti procent. Na základě námitek účastníků řízení se projekt opakovaně upravoval. Nyní je podle Holíka ve fázi územního a stavebního řízení.

Podobu komunitního centra navrhl architekt Zdeněk Fránek. „Hledaly se kompromisy ohledně výšky budovy, hluku a provozu. Výška se snížila, redukovalo se prosklení a obklady jsou navrženy v jiném provedení. Všechny připomínky jsme do projektu zapracovali, ale téměř ty samé se pak objevily v další fázi znovu,“ sdělil na besedě s obyvateli Boskovic architekt Jiří Železný.

Šéf Kulturních zařízení města Boskovice (KZMB) Ondřej Dostál uvedl, že horní patro knihovny bylo uzpůsobeno tak, aby město mělo šanci získat dotaci, která byla vypsána pro kulturní a kreativní centra. V knihovně počítali také se stabilním zázemím pro důchodce.

„V komunitním centru byly naprojektovány i kanceláře pro regionální pracoviště knihovny. Staráme se v okolí o bezmála sto čtyřicet dalších knihoven,“ informoval Dostál.

Bývalý zastupitel a stavař Jiří Pevný v diskuzi poznamenal, že město by ohledně dalších připomínek místních v řízení mělo jednat, ale už neustupovat. A nechat jednat stavební úřad.

„Myslím si, že největší problémy, co byly připomínkované, jsou už pryč. Nesmíme se posesouvat z toho, že někdo řekne, že se odvolá. Na to má právo a musíme s tím počítat. Ať rozhodne nadřízený orgán. Zde doufám, že to stavební úřad v rámci procesu udělá jak má být, a třeba se do roka dočkáme stavebního povolení,“ řekl Pevný.

Šestadvacet let

Rozčarovaný ze současného stavu je bývalý šéf KZMB Oldřich Kovář. Zmínil, že nová knihovna se ve městě řeší už šestadvacet let. V minulosti se uvažovalo například o přístavbě k budově, kde sídlil jeden z telefonních operátorů.

Mluvilo se tam dokonce i o amfiteátru. „Mrzí mě, že z těch všech účastníků řízení, má jeden takovou moc s tím projektem zahýbat. Za mě to není ten pravý Boskovák. Před několika lety byla naše knihovna oceněna jako nejlepší v kraji. Není to však prostorami, ale díky lidem, kteří tam pracují. Přes dva tisíce čtenářů si už zaslouží v jedenáctitisícovém městě chodit tam, kde se cítí dobře. Ne do provizorních prostor, šaten, kuchyně a jídelny bývalého zemědělského učiliště. Nová knihovna by měla být obývákem města, kde se budou lidé setkávat v důstojném prostředí a zároveň investicí do mladé generace,“ dodal Kovář.