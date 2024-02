Boskovičtí vyhlásili výběrové řízení na obsazení postu jednatele tamní městské nemocnice. Na tomto místě nedávno rezignoval Miloslav Kavka. Důvodem jeho rozhodnutí měla být složitá personální situace ve zdravotnickém zařízení.

„S nástupem nového jednatele nebo jednatelky se počítá od prvního dubna, případně dle dohody. Lhůta pro podání přihlášky je do osmého března do dvou hodin odpoledne,“ informovala mluvčí boskovické radnice Martina Vašková.

Miloslav Kavka vedl boskovickou nemocnici od patnáctého června loňského roku. Po rezignaci uvedl, že necítil podporu části managementu a nepodařilo se mu obsadit místa, kde chybí lékaři. Problém je například na dětském oddělení, kde chybí primář a jeho lůžková část je stále dočasně uzavřená.

Boskovická starostka Jana Syrovátková na jednání zastupitelstva informovala, že rezignaci podal také předseda dozorčí rady nemocnice Jozef Machek. Kvůli pracovnímu a časovému vytížení.

Dodala, že ve výběrové komisi na nového jednatele bude mít zastoupení také boskovická opozice. „V nemocnici máme podepsanou kolektivní smlouvu. Její stav je stabilizovaný a výkonnostně se jí daří. Za to bych chtěla zaměstnancům poděkovat,“ sdělila Syrovátková.

Na dotaz opoziční zastupitelky Michaely Žejškové ohledně aktuálního stavu na dětském oddělení starostka uvedla, že ještě není obsazené místo primáře. „Dětské lůžkové oddělení je i nadále dočasně uzavřené. Primáře stále hledáme. Rádi bychom někoho, kdo na oddělení přinese nový vítr. Porodnice funguje bez omezení,“ řekla Jana Syrovátková.

Upřesnila také, že smlouva s Jihomoravským krajem k pohotovostní službě platí, výpověď ze strany města byla stažená. Nově kraj zajišťuje jen ohledání těl zesnulých. „Pohotovost pro dospělé i dětí zůstává zachována v nezměněné podobě a personálně ji zajištěnou máme,“ dodala boskovická starostka.

Tento stav však na jednání zastupitelstva rozporoval bývalý starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek, který je nyní v opozici.

„Pohotovostní služba není poskytována v takovém rozsahu, jak je prezentována. Na internetu se věčně, minimálně jednou za čtrnáct dní, upravuje provozní doba. Nestěžuji si na to, ale je to v rozporu s tím, co říkáte, že vše je ozářené sluncem, funguje a je zabezpečeno,“ reagoval Dohnálek.