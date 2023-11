Vzhledem k současné nelehké situaci ve zdravotnictví a otázce hospodaření měst je však možná aktuálnější než kdy jindy. „Kraj požádal vedení města Boskovice o dodání právních posudků včetně rámcového nacenění, které budou určující pro další jednání. Jihomoravský kraj po prostudování dodaných dokumentů zváží svůj zájem o Nemocnici Boskovice,“ sdělil v úterý na dotaz Deníku krajský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek.

Podle boskovické starostky Jany Syrovátkové má město v současnosti k dispozici dva právní posudky. Jeden z éry starostky Hany Nedomové a druhý z doby, kdy radnici vedl Jaroslav Dohnálek. „Oba důrazně doporučují maximálně prodej za tržní cenu. Zadali jsme vypracování finančního odhadu, jakou cenu mají městské nemovitosti v areálu nemocnice a také samotná městská společnost, která ji provozuje,“ řekla Syrovátková.

Dodala, že další jednání s krajem se budou odvíjet právě na základě dodaných podkladů. „V tuto chvíli není jasné, jak by si kraj případný převod a zařazení do svého systému zdravotnických zařízení představoval. A zda je vůbec reálný. Za mě osobně je prioritou zachování rozsahu péče pro naše obyvatele. Aby nebyl redukovaný. To je z mého pohledu alfa a omega celé problematiky. Své k tomu samozřejmě má co říct jak krajské, tak boskovické zastupitelstvo,“ dodala boskovická starostka.