Boskovičtí ho slavnostně odhalí v pátek 30. srpna. Začátek akce je v pět hodin odpoledne v Muzeu regionu Boskovicka. Samotné odhalení pietního místa je na programu na hřbitově o hodinu později.

„Je to kontrast těžkého kamene a skla na vrcholu. V zadání neměla vyniknout nutně jen tragická linka, ale také místo pro smíření a pozitivní naladění. To právě symbolizuje sklo. Je to metafora pro mýdlové nebo bublifukové bubliny. Ty jsou pro mě odrazem dětské radosti a nespoutanosti, ale také zároveň křehkosti,“ popsala již dříve vzhled a symboliku pietního místa autorka vítězného návrhu Pavlína Šváchová.

Psali jsme: Skleněné bubliny a valouny z Lulče. V Boskovicích vzniká pietní místo Skleněné bubliny a valouny z Lulče. V Boskovicích vzniká pietní místo | Video: Deník/Jan Charvát

Podle Vladěny Koudelkové ze Spolku za rozvoj architektury Boskovic, který vznik pietní místa ve druhém největším městě na Blanensku inicioval, měl by tento prostor sloužit jako klidné místo, kde rodiče nenarozeného nebo zemřelého dítěte najdou potřebné smíření a rozloučení. Původní dětské hroby z padesátých let byly již delší dobu v poměrně žalostném stavu. „Starali se o ně doposud v rámci dobrovolné pomoci starší lidé z farnosti, kteří na jejich alespoň zevrubnou údržbu fyzicky již nestačí a na jejichž přání se tohle téma začalo řešit,“ sdělila Koudelková

K zanedbaným hrobovým místům už prý nebyly evidovány žádné smlouvy. Boskovičtí se setkali s příběhy lidí, kteří tam mají pochované například sourozence. Ale přesné místo pohřbení již bohužel není známo a není možné je dohledat. „Záměrem bylo navrátit tomuto místu zpět důstojnost, kterou si bezpochyby zaslouží, což věřím, že by se mohlo povést,“ dodala Vladěna Koudelková. Projekt přišel na necelých 320 tisíc korun. Více než třetinu se podařilo vybrat ve veřejné sbírce.

Takhle pietní místo vznikalo