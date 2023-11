Konec přesčasů. Boskovická nemocnice dočasně omezí péči, porodnice funguje dál

Sdělil, že v současnosti doplácí druhé největší město na Blanensku za svoz z rozpočtu přes šest milionů korun ročně. Po zvýšení poplatku to bude už jen lehce přes čtyři miliony korun. V Boskovicích se však mohou lidé zapojit do motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství. Při správném třídění odpadků v něm dosáhnou u zmíněného poplatku na úsporu až sedmdesáti procent. „Do programu jsem se zapojila a ušetřila asi dvě stě padesát korun. Budu v něm pokračovat dál a odpad zodpovědně třídit i po navýšení poplatku. Má to pro mě smysl, i když žiju sama. Člověk by měl být zodpovědný k přírodě a také mít ohled na ty, kteří tu budou žít po něm,“ řekla Deníku Rovnost jedna z boskovických důchodkyň Naděžda Novotná.

Podle místostarosty Holíka se do programu letos zapojily zhruba dvě třetiny tamních domácností, které žijí v bytových domech. V rodinných domech pak téměř polovina. „Předpokládáme, že tři sta domácností dosáhne na slevu pět set korun a ti nejúspěšnější pak ušetří až sedm set korun,“ poznamenal Holík.

V motivačním systému jsou zavedené takzvané EKO body a jsou udělovány za to, kolik jednotlivé domácnosti vyprodukují a odevzdají odpadu. „Na konci období se bodování vyhodnotí a přepočítá na slevy z poplatku za odpad. Hodnota jednoho EKO bodu je deset korun. Pro příští rok zůstane stejná. Celkový počet plátců pro rok 2024 je 12 200 osob,“ informovali boskovičtí úředníci.

