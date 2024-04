/FOTO, VIDEO/ Komiksy, sci-fi, fantasy, záplava počítačových i deskových her. Dva dny plné zábavy. Festival BozaCon přilákal do sokolovny v Boskovicích na Blanensku velmi početný zástup příznivců toho žánru napříč generacemi.

Dvoudenní festival sci-fi, fantasy, komiksů, gamingu, deskových her a filmů se konal v Boskovicích. | Video: Deník/Jan Charvát

Ještě než u šaten prošli hvězdnou bránou do jiné dimenze, mohli navštívit v kamionu pojízdnou dílnu brněnské FabLab University s ukázkami 3D tisku.

Návštěvníci jen těžko skrývají nadšení. „Je to perfektní, synovi se moderní technologie moc líbí. Já tady na festivalu byl už včera a moc si to užil. Vrátil jsem se do dětských let a zapařil hry, které jsem měl rád před více než dvaceti let. Navštívil jsem také besedu se spisovatelem Františkem Kotletou a bylo to super,“ usmívá se v sobotu odpoledne jeden z návštěvníků festivalu Martin Heger z Městečka Trnávka.

V sále sokolovny na řadě stolů svádí hráči napínavé bitvy v deskových hrách. Hrají děti, teenageři, celé rodiny i návštěvníci pokročilejšího věku. A všichni se náramně baví. „Hrajeme s mámou a bráchou skvělou deskovku Boj o bradavice. Musíme zabít nepřátele a baziliška. Zatím jsme zlikvidovali dva protivníky. Máma hraje dobře,“ hlásí školák Vojtěch Gardelka z Boskovic.

Boskovickou sokolovnu ovládl dvoudenní festival příznivců fantasy, komiksů, literatury, deskových a počítačových her Bozacon.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Před nedalekou kantýnou zase na stole mění partička hochů herní kartičky legendárních Pokémonů. „Už je každý pár let sbíráme a máme jich opravdu hodně. Já kolem tisícovky, možná i víc,“ říká Matyáš Ševčík z Valchova a listuje rozsáhlým albem.

V patře sokolovny jsou pak v obležení stolní počítače s retro hrami a v frontu lidé stojí také na virtuální realitu. Ve sklepních prostorách jsou pak besedy. „Snažili jsem se opět připravit pestrý program pro všechny generace. Včetně besed s autory sci-fi literatury, vývojáři počítačových her i deskovek. Funguje tu několik heren. Díky nadšencům z Prahy si děti vyzkouší i počítačové hry, které hráli jejich rodiče. Letos pořádáme BozaCon potřetí a máme obrovskou radost, že si svoje fanoušky našel. Původně to byl tak trochu výstřel do prázdna a nevěděli jsme, jestli se akce chytí,“ dodává za tým pořadatelů Tomáš Lizna.