Lidé z Boskovicka musí nyní přesedat z lokálky ve Skalici nad Svitavou do spojů na trati Brno – Česká Třebová. Po výstavbě spojky přestup ve Skalici odpadne. Cestující mají do krajského města dorazit za devětatřicet minut, do Blanska pak za necelou čtvrthodinu.

Parkování a velké náklady

V minulosti se také diskutovala neútěšná dopravní situace v blízkosti přejezdu nedaleko zmíněné stanice u restaurace Slavia. Tamní křižovatka je nejfrekventovanější ve městě. „Prověřovali jsme možnost, zda by se boskovické vlakové nádraží nedalo přesunout. Jednou z teoretických možností byla lokalita za městskou nemocnicí, kde máme pozemky. Křižovatce u Slavie by to ulehčilo. Tato varianta se ale ukázala jako nereálná,“ dodala Syrovátková.

Podle zástupců společnosti Kordis, která v Jihomoravském kraji koordinuje integrovanou dopravu, ještě výraznější zkrácení cestovních dob ve směru na Brno získají cestující z obcí Benešov, Suchý, Kořenec, Okrouhlá, Velenov a Valchov. „Ti dosud přestupují jak v Boskovicích, tak následně ve Skalici nad Svitavou a časová ztráta tímto dvojím přestupem je ještě výraznější. Nově budou mít tito cestující pouze jeden přestup v Boskovicích,“ uvedli.

Projekt počítá rovněž se stavbou nové zastávky ve Lhotě Rapotině. Právě tam se ale místní před několika lety v referendu proti této stavbě zásadně vymezili. „Je to megalomanská stavba, kdy tady někdo chce postavit šestimetrový násep, na náspu teprve bude protihluková stěna, v některých místech i dva a půl metru. Jestli někdo říká, že to nemá vliv na krajinný ráz, co to je za řeči," reagoval před časem starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák.

Poukázal také na astronomické náklady v poměru k cestujícím, kteří budou spojení využívat. Ty v minulosti Správa železnic vyčíslila na 1,8 miliardy korun. Nyní to bude podle všeho o poznání víc. O kolik, není zatím v tuto chvíli jasné. „Součástí zpracování dokumentace pro stavební povolení bude rovněž aktualizace rozpočtu stavby, který se váže k dokumentaci z roku 2017. Vzhledem k všeobecnému růstu cen v uplynulých letech tak očekáváme i navýšení předpokládaných nákladů stavby podle příslušné metodiky,“ sdělil mluvčí Správy železnic.

Skeptičtí jsou ke stavbě Boskovické spojky také někteří cestující. „Přímé vlakové spojení do Brna a zrychlení cestování společně se zvýšeným komfortem je pro řadu lidí z Boskovic a okolí určitě pecka. Ale myslím si, že to možná šlo udělat úsporněji, než stavět kus nové trati. Finančně mi to nedává moc smysl, nejsem ovšem odborník. Mně osobně by stačilo, kdyby na lokálku z Boskovic ve Skalici navazovaly plynule další vlaky a odpadla zpoždění,“ řekl Deníku muž, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.

Boskovická spojka

Stavba dráhy a stavby s ní související, spočívající ve zřízení nové odbočky Lhota Rapotina na železniční trati Brno – Česká Třebová v mezistaničním úseku Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou. Do této odbočky bude napojena novostavba úseku elektrizované jednokolejné železniční trati – tzv. Boskovické spojky, s napojením do nově zřízené odbočky Bělá v mezistaničním úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice.

elektrifikace celého úseku stavby

výstavba novostavby 1,2 km trati

zvýšení traťové rychlosti, max. rychlost 95km/h (oproti 50 km/h v současnosti)

modernizace železniční stanice Boskovice

výstavba nové zastávky Lhota-Rapotina

odstranění přestupů, vlak bude mít přímé spojení s Brnem

