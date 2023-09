/VIDEO/ Jan Hus se dívá do dáli. Pravou ruku má položenou na srdci, druhou pak v otevřené knize. Pod ním stojí husitský vojevůdce Jan Žižka. S mohutným štítem a palcátem. Vedle pak zaujímá bojovou pozici za štítem a s cepem pobitým hřeby další husitský válečník Jan Roháč z Dubé. Známé historické postavy v nadživotní velikosti vytesal do pískovcové skály u Bořitova na Blanensku před bezmála sto lety tamní rodák a amatérský sochař Stanislav Rolínek. V uplynulých několika měsících se sousoší dočkalo důkladného restaurátorského zásahu, který právě skončil.

V uplynulých několika měsících se sousoší v Bořitově dočkalo důkladného restaurátorského zásahu. | Video: Deník/Jan Charvát

„Dílo je zrestaurováno a předáno. Ve svahu jsme museli postavit lešení. Sousoší jsme postupně zbavili nánosů mechů a lišejníků. Odsolili ho a zpevnili. Dlouho jsme se vyhrávali s tmelením a patinováním pískovcového povrchu. Tak, abychom ho sjednotili a zatmelené části ladily s původním materiálem,“ řekl v pátek Deníku Rovnost kamenosochař Vítězslav Váradi mladší z Blanska, který s kolegy restaurování provedl.

Pod mohutným sousoším v prudkém srázu ještě kameníci zapustili do země několik opracovaných pískovcových sloupků vyplněných akátovým dřevem. Jako bariéru, aby omezili vstup k jeho bezprostřední blízkosti. „Dostat sloupky v nepřístupném terénu pod sochy nebylo jen tak. Každý totiž vážil asi sto padesát kilo,“ poznamenal Váradi.

Poblíž Macochy se fotila s ženou prezidenta. Velký zážitek, říká Anežka Hasoňová

Zásah podle bořitovského starosty Antonína Fojta přišel na necelých tři sta tisíc korun. Památkově chráněné sousoší patří obci. „Na restaurování postav husitských bojovníků jsme dostali dotaci zhruba sto třicet tisíc korun. Poslední větší restaurátorský zásah se u tohoto sousoší datoval do druhé poloviny devadesátých let. Pak byl ještě jeden před více než deseti lety, ale to byla spíš taková drobnější údržba Jedná se o památkově chráněné dílo, které dostalo v poslední době dost zabrat. Nachází se totiž v lokalitě zasažené kůrovcem a po odlesnění se jeho stav dost zhoršil. Navíc stojí na turisticky exponovaném místě. Proto jsme se pustili do restaurování,“ sdělil již dříve v průběhu restaurátoských prací Fojt.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Zmíněné sousoší vytesal do pískovcové skály Stanislav Rolínek pomocí poloviny nůžek na stříhání ovcí a hasičské sekyrky. Psal se rok 1927. Unikátní dílo stojí na kopci Velký Chlum. V okolí jsou v terénu ještě další Rolínkovy pískovcové sochy. S jejich restaurováním zatím Bořitovští nepočítají.