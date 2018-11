Boj proti kamionům? Plaťte mýto, chtějí obce. Nově o tom spolurozhodnou

Nové Sady – Ani ve čtrnáctém dějství D skupiny Moravskoslezské divize fotbalisté Blanska neztratili bod. Koneckonců na hřišti předposledních Nových Sadů by to bylo převeliké překvapení. To parta kolem trenéra Tomáše Koloucha nepřipustila a zvítězila jasně 7:0.