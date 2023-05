/FOTO, VIDEO/ Kilometry proti proudu řeky. U Jakubova jezera na říčce Punkvě v srdci Moravského krasu na Blanensku se bobři zabydleli teprve před několika lety. Jejich kolonie se nyní postupně rozrůstá. Aktuálně má pár, který dlouhodobě v této lokalitě monitorují ochránci přírody, dvě mláďata. Předpokládají, že letos přibudou další. Deníku Rovnost poskytli unikátní fotografie a video za života chráněných hlodavců v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punky.

Bobří rodina na Jakubově jezeře v Moravském krasu. | Video: Radovan Mezera

Podle strážce přírody Radovana Mezery jsou tam škody z jejich činnosti prakticky nulové. „Oblast, kde se bobři usadili, je v rezervaci a nechává se přirozenému vývoji. V Moravském krasu je to pro ně ideální místo. Lidem je až na výjimky vstup k jezeru zakázán. Veškeré pokácené stromy jsou náletové dřeviny, tím pádem žádná škoda nevzniká. K zaplavení nedaleké silnice také nedochází,“ popsal aktuální situaci Mezera.

První známky přítomnosti bobrů podle něj v okolí jezera zaznamenali zhruba před třemi lety. Do rezervace se podle všeho dostali proti proudu Punkvy z řeky Svitavy a začali tam stavět ze dřeva takzvaný polohrad. Až na několik okusů byla tehdy jejich aktivita malá. O rok později vyvedl bobří pár první mláďata, ale ta nepřežila. Přesný počet ochránci neznali. Jedno nalezli rybáři mrtvé v letních měsících. „Loni už byli bobři na Jakubově jezeře velmi aktivní. Pokáceli několik větších stromů. Vrb, topolů a osik. Polohrad zvětšili až do výšky asi sto dvacet centimetrů. Zaznamenali jsme také dvě živá mláďata. Ke konci roku se už krajina v této části Moravského krasu začala měnit, bobři tento kousek rezervace prakticky ovládli,“ uvedl strážce přírody.

Na přelomu loňského a letošního roku pak bobři rozšířili svoji základnu až do výšky zhruba sto sedmdesát centimetrů a pustili se do stavby dalších dvou malých polohradů. „Bobří rodina má na Jakubově jezeře momentálně čtyři členy. Dva staré bobry a dvě mláďata. Letos čekáme další potomky. Mláďata se pak postupně vydají hledat nové teritorium. Pravděpodobně poplují proti proudu, kde je zastaví vývěr Punkvy. Sami jsme zvědaví, co se bude dít. Jestli si budou stavět třeba hráze. Momentálně je nestaví, protože je nepotřebují. V oblasti jsou dva umělé kanály, které využívají velmi aktivně,“ dodal na závěr odborník.

Zdroj: Radovan Mezera

Bobr nemá v Evropě vyjma člověka, vlka a medvěda predátora, který by ho mohl ohrozit. Na území České republiky se v současnosti odhaduje výskyt zhruba 6 000 kusů bobrů evropských.

Jakubovo jezero dělníci vybudovali v roce 1930. Na jeho místě stála původně Salmova pila. Bylo součástí kaskády malých vodních elektráren na říčce Punkvě. V roce 1961 byl provoz elektráren v kaskádě ukončen. Podle zoologa Antonína Krásy ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras se jedná o lokalitu, kde se pravidelně rozmnožují ropuchy obecné, skokani hnědí a štíhlí. „Žijí tam třeba i užovky obojkové a zastavuje se řada ptáků, někdy i čáp černý,“ doplnil Krása.