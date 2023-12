Hnízdí tu sokoli, loví volavky, vzácně se ukáže čáp černý. V jeskyních zimují netopýři. Domov zde našlo také velké množství obojživelníků. Nyní má Josefovské údolí v Moravském krasu na Blanensku nové obyvatele. Na Křtinském potoce se v okolí tamního rybníčku poblíž jeskyně Býčí skála nedávno usadili bobři. Podle ochránců přírody se jedná o pár, který přitáhl proti proudu z řeky Svitavy.

Bobrům v Moravském krasu chutná. Nově okusují vrby v Josefovském údolí poblíž jeskyně Býčí skála. | Video: Deník/Jan Charvát

V okolí už vodní hlodavci stihli složit několik větších stromů a začali si z větví stavět takzvaný polohrad, což naznačuje, že by se v této lokalitě mohli usadit a časem vyvést i mláďata. Na potoce postavili menší hráz, kterou jim však protrhla zvýšená hladina při vypouštění jedovnického rybníku Olšovce.

„V okolí rybníku v Josefovském údolí jsem našel starší okusy, které zřejmě pochází z jarních měsíců. To bylo v přírodě ještě dost potravy, hlavně bylin a bobr tak zřejmě unikal pozornosti veřejnosti. Okousaných stromů bylo minimum. Teď už pobytové znaky ukazují na výskyt dvou bobrů, kteří se aktivně chystají na zimu. Na řece Svitavě už zřejmě nebylo pro další bobří rodinu místo, a tak se vydali u přítoku proti proudu až téměř k Býčí skále. Je to rarita, o výskytu bobra evropského v této lokalitě z minulosti nevíme,“ řekl Deníku Rovnost zoolog Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Krása.

Zvířata se usadila v přírodní rezervaci v oblasti lužního lesa. Zda to bude natrvalo, je otázkou. V těsné blízkosti rybníku totiž vede rušná silnice mezi Adamovem a městysem Křtiny, lidé tudy jezdí také do dvacetitisícového Blanska.

Jsou to plachá zvířata

Podél potoka navíc vede vyhlášená turistická trasa k Býčí skále. „Jsou to plachá zvířata. Bobra jsem u rybníčku viděla jen jednou brzy ráno na jaře, když bylo ještě zelené rákosí. Pak už ne,“ řekla jedna z obyvatelek Josefovského údolí Dana Dvořáková.

Bobři v této části Moravského krasu dosud podle Krásy zásadní škody nenapáchali. Na přítoku rybníka však začali pozvolna narušovat hráz. „Tuto činnost samozřejmě monitorujeme. Pokud by začali bobři dělat díry do hráze poblíž výpustě, byl by to problém,“ dodal odborník.

Rozpočet Blanska na rok 2024. Čtyřicet milionů investuje město do nemocnice

Ve zmíněné lokalitě se také nachází torzo starého jabloňového sadu. Některé stromy mají přes osmdesát let. Dobrovolníci z blanenského sdružení Horizont ho před několika lety dosadili novými jabloněmi a staré kmeny ošetřili.

„V sadu rostou zřejmě nejstarší jabloně v Moravském krasu. Chtěli jsme je zachránit, proto o ně pečujeme a vysadili jsme asi pět nových. Činnosti bobrů jsme si všimli v listopadu a stromy hne obehnali pletivem. Místo kontrolujeme a jabloně zatím poškozené nejsou,“ informoval člen sdružení Zdeněk Špíšek.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Bobří kolonie v Moravském krasu se rozšiřuje také na Jakubově jezeře na říčce Punkvě nedaleko Skalního mlýna. Aktuálně tam ochránci přírody monitorují jeden dospělý pár a čtyři mláďata. Dvě se narodila loni a další dvě letos. V rezervaci už vybudovali tři polohrady.