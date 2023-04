/FOTO, VIDEO/ Slyšet hrát a zpívat Radima Zenkla s Ondrou Kozákem naživo je nezapomenutelný zážitek. I když improvizovaný mini koncert na přání trvá jen několik minut. V kantýně televizního studia o pauze při rozhovoru pro Deník, který vede redaktor a velký fanoušek rockových AC/DC. Skupiny na míle vzdálené jejich bluegrassovému žánru. Stačí však, aby oba špičkoví multiinstrumentalisté hrábli do strun mandolíny či kytary a vše je jinak.

Multiinstrumentalisté Radim Zenkl (na snímku vlevo) a Ondra Kozák vydali album. | Video: Deník/Jan Charvát

Brilantní technika, zpěv, bezprostřednost a hudba přímo od srdce okamžitě bodují. A to stačily jen dvě skladby z jejich prvního společného alba, Eastern Grass. To posluchačům naservírují při koncertech v regionu. První z nich je na programu v brněnském Klubu Leitnerka ve středu 26. dubna o půl osmé večer.

„S Ondrou o sobě víme už dlouho. Potkávali jsme se na festivalech a různých hudebních dílnách. Spolu hrajeme od roku 2021. Repertoár na album jsme začali skládat před necelými dvěma lety. Formát dua nám sedí, myslím, že je to šťastné spojení. Takový kompromis mezi kapelou a sólovým hraním. Vzájemně se inspirujeme i motivujeme. Navíc oba ovládáme více nástrojů, a to je pro živé hraní i natáčení velký bonus,“ říká Radim Zenkl, který patří mezi přední světové hráče na mandolínu a žije s rodinou na Boskovicku.

Boskovičtí vybrali nového jednatele nemocnice. Povede ji Miloslav Kavka

Na nové album zařadili dvanáct skladeb. Vlastních i převzatých, amerických i našich lidových. „Naším spojujícím prvkem byl bluegrass, ale zároveň jsme chtěli, aby na desce byl cítit i náš původ. Proto jsou tam i české a slovenské skladby. Pro Ameriku, domovinu bluegrassu, jsme pořád bráni jako východ, proto se album jmenuje Eastern Grass, tedy Východní tráva,“ dodává Zenklův parťák Ondra Kozák.

CD Eastern Grass, Radim Zenkl & Ondra Kozák



Nadcházející koncerty:

26. 4. - Brno, Klub Leitnerka, 19.30

27. 4. - Zlín, Zelenáčova Šopa, 19.00

28. 4. - Kroměříž, Klub Starý pivovar, 19.00

Každý se do jednotlivých skladeb snažil vložit svůj osobní styl a techniku. Zenkl se v zahraničí prosadil vlastním unikátním stylem hry na mandolínu, který už dnes nese jeho jméno, Zenkl style. Před léty také objevil kouzlo hry na různé flétny a dokonce i na dechový nástroj australských domorodců - didgeridoo. Na albu Eastern Grass zazní také slovenská fujara.

„Na flétnu jsem se začal učit ve třiatřiceti, neplánovaně běhěm první návštěvy Irska. A od té doby zkouším lidové flétny různých zemí světa. Člověk se toho nesmí bát. Začít s hrou na hudební nástroj se dá v každém věku. V Americe dokonce někdy začínají s hrou na housle nebo varhany třeba sedmdesátníci. Nejde o žádnou soutěž, ale o pocit štěstí a radosti, který jim hudba dává společně s podobně naladěnými přáteli. Já se například v poslední době rád vracím zpátky ke klavíru, který mě naplňuje svými harmonickými možnostmi,“ vysvětluje Zenkl.

Modul Přežití pro boskovické skauty. Vyzkoušeli si ho ve Velenově

Jeho slova potvrzuje také jeho kolega Ondra Kozák, který zase platí v bluegrassové branži za špičkového kytaristu. „Při výuce se s tím u nás setkávám často, že technicky ne tak dobří hráči nebo začátečníci, jsou ze svého výkonu zkroušení. U nás je totiž silně zakořeněná soutěživost a nějaký tlak na úspěch. Ale o tom přece hudba vůbec není. Vždycky jim říkám, nevadí, že hrajete nesprávně technicky. Hrajte, zpívejte, hlavně vás to musí bavit. Každý přece nemůže být virtuózní hráč, o tom by muzika z mého pohledu být neměla,“ dodává multiinstrumentalista.

Baskytara i mandolína

Kromě kytary hraje také na pětistrunné housle, dobro, baskytaru a zvládne i mandolínu. Právě housle jsou jeho srdeční záležitostí a rád se k nim vždycky vrací. Zároveň jsou pro něj velkou technickou výzvou.

Hudbou se stejně jako Radim Zenkl živí, a také je pro něj stále i balzámem na duši. Kromě živého hraní s Radimem provozuje domácí nahrávací studio, působí v několika kapelách a na internetu má výukové programy hry na různé nástroje. Navíc pořádá i řadu workshopů a natáčí podcasty s hudebníky.

Opravu silnice přes Svárovskou alej stále blokují aktivisté. Řidiči se vztekají

„Možná by se to dalo vědecky dokázat, že vibrace z hraní člověka nějakým způsobem harmonizují. Ráno vezmu kytaru do ruky, ne že musím, ale protože chci a hned mám dobrou náladu, je mi fajn. Velkou roli v tom ovšem hraje i skvělé zázemí. Ať už v dětství nebo nyní díky manželce a třem dětem. Musím ale přiznat, že na nějaké splíny není čas. Spousta hudebních projektů a rodina mě zaměstnávají naplno,“ usmívá se hudebník.