Blázen v křápech: s trabantem dojel sběratel z Adamova k moři i do Moskvy

/FOTOGALERIE/ Řada turistů na cestě k Jadranu nedávno nevěřícně kroutila hlavami. To jsou blázni, v takových křápech se trmácet k moři. Tam nemůžou přece nikdy dojet. Další ale na dálnici koloně tří starých aut mávali. Míjeli dva wartburgy a jeden trabant s dvoučlennými posádkami z jihu Moravy. V průměru čtyřicet let stará auta však bezpečně dorazila do Chorvatska a bez větších problémů i zpět.

Michal Doležal z Adamova sbírá historická auta z bývalého východního bloku. Jeho srdcovou záležitostí jsou vozy značky Trabant. S nimi podniká expedice do zahraničí. | Foto: Archiv Michala Doležala

„Nebyl to žádný hazard, ale naopak velké dobrodružství. Svoje auta dobře známe, dokážeme si je opravit a víme co od nich čekat. Klíčové součástky jsme si vezli s sebou. Byl to parádní výlet,“ řekl Deníku celoživotní fanda značky Trabant Michal Doležal z Adamova na Blanensku. Na cestu vyrazil s přítelkyní začátkem července a za čtrnáct dní ujeli kolem dvou a půl tisíce kilometrů. Původně měli přátelé v historických autech namířeno do Bosny, ale kvůli epidemii koronaviru a různým omezením procestovali jen část Chorvatska. „Pro dvojici našich kamarádů byl společný výjezd k moři dokonce svatební cestou. Vzali se na ostrově Vir. Po obřadu kiksla u jednoho wartburgu baterka a museli jsme ho roztlačovat. To byl ale jediný větší zádrhel, jinak auta šlapala jako hodinky,“ usmál se Doležal. Celou cestu si podle jeho slov výprava užívala velkého zájmu okolí. Ať už při samotné jízdě po silnicích, na hraničních přechodech nebo na benzínkách. „Bylo to naprosto super. Vždycky nás někdo zastavil nebo při předjíždění mával. Hlavně Poláci a Slováci. Při zastávkách vzpomínali na časy, kdy v těchto autech z východní Evropy sami jezdili. To bylo velmi příjemné, já mám osobně retro velmi rád,“ dodal jednatřicetiletý muž. Místo skleníků obchodní centrum: lidem v Poříčí se to nelíbí, psali petice Přečíst článek › Trabant byl jeho první auto a hned si ho zamiloval. Na kontě má už řadu expedičních cest a desítky tisíc kilometrů. Z Adamova před časem v trabantu dojel například do Moskvy a zpět. S přáteli plánuje výpravu do Gruzie, je členem trabant klubů a organizuje také různé srazy. „Nevím, jak jízdu v trabantu popsat. Je to pro mě srdcová záležitost a tomuto auto naprosto důvěřuji. V moderním vozu bych byl celý nesvůj,“ poznamenal Doležal. Stará se také o rozsáhlou sbírku aut z bývalého východního bloku. Aktuálně v ní má přes třicet exponátů. Kromě trabantů a wartburgů ještě žigulíky, moskviče, oltcit, barkas nebo starou škodovku. Z jeho koníčku se nakonec stalo i povolání, protože staré vozy zmíněných značek podobně zapáleným sběratelům opravuje. „Dřív jsem pracoval v Adamovských strojírnách a oprava historických aut byla koníček. Teď mám z jejich servisu regulérní zaměstnání. Mechaniků, kteří se specializují na tyto vozy, je totiž málo,“ uzavírá Doležal.

