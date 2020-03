Pro město se jedná o klíčové pozemky potřebné pro stavbu silničního mostu přes řeku Svitavu a nedalekou železnici do lokality Staré Blansko. Odkup už schválilo zastupitelstvo. „Jednání trvala dlouho. Dvěma majitelům jsme navrhovali pronájem nebo věcná břemena. Chtěli ale vše prodat jako celek. Jednou z možností bylo i vyvlastnění. Jenže to je časově velmi náročný proces. Nakonec jsme se domluvili na odkupu celého areálu i se stavbami,“ uvedl blanenský místostarosta Ivo Polák s tím, že cenu stanovil znalecký posudek.

Dodal, že ze strany města padla jedna z největších překážek ohledně stavby silničního mostu, který je pro dopravu ve městě zásadní. „Nyní máme smluvně ošetřenu většinu ploch, potřebných ke stavbě mostu. Ještě jednáme s obchodním řetězcem Penny o pozemku, kam má zasahovat kruhový objezd,“ upřesnil Polák.

Město pod tlakem

Podle opozičního zastupitele Jana Nečase je vykoupení pozemků logický krok. Myslí si ale, že město bylo pod tlakem. „Cena je taková, jaká je. U jednání jsem nebyl. Radnici zřejmě nakonec nezbylo, než koupit i okolní pozemky, které k přemostění bezprostředně nepotřebuje. Pokusit se o vyvlastnění by bylo časově velmi náročné. Takto se muselo v podstatě kývnout na koupi celého areálu. Cenu stanovil znalec. Doufám, že si to město ohlídalo,“ uvedl Nečas.

Další překážkou by však v budoucnu mohl být vývoj koronavirové epidemie a její následky pro ekonomiku. „Nikdo v tuto chvíli nedokáže odhadnout, jaké to bude mít dopady na případné investice v příštích letech. Doufám, že se to projektu přemostění nedotkne. Pro dopravu ve městě je nový silniční most zásadní,“ doplnil Nečas.

Samotný silniční most se má vybudovat v roce 2022, kdy je trati Brno-Česká Třebová naplánovaná výluka. Odhady nákladů se pohybují kolem 350 milionů korun. Většinu z nich má pokrýt Správa železniční dopravní cesty společně se Stáním fondem dopravní infrastruktury. Na projektu se bude finančně kromě města podílet i kraj.

Přejezd bude téměř neprůjezdný

Most nahradí cestu přes železniční přejezd do lokality Staré Blansko. Kvůli nárůstu provozu na trati jsou v současnosti na přejezdu spuštěné závory během hodiny až pětatřicet minut. A situace se má v dalších letech postupně zhoršovat. „V nepříznivém případě bude přejezd uzavřen až padesát minut. Průměrnou dobu uzavření přejezdu předpokládáme pětačtyřicet minut,“ informoval mluvčí železničářů Marek Illiaš.

Motoristy věčné fronty u kolejí rozčilují. „Na Starém Blansku bydlíme a přes přejezd jezdím autem velmi často do práce. Je to šílené. Závory jsou pořád dole. Někdy tam čekám i třeba pět sedm minut, než vlak vůbec přijede. Silniční most přes železnici už měl v Blansku už stát dávno,“ řekla jedna z místních Božena Volavá Davidová.

Železničáři chtějí po výstavbě mostu zmíněný přejezd u vlakové zastávky Blansko-město uzavřít. Město jedná o tom, aby se pod ním současně s novým mostem vybudoval bezbariérový podchod pro pěší i cyklisty. Most bude měřit sto padesát metrů. Po osm metrů široké silnici bez problémů projedou i kamiony mířící do firem v této části města. Pro pěší a cyklisty dělníci postaví oddělenou, tři metry širokou lávku.