Zatím posledním krokem vleklých sporů byla ústavní stížnost Blanenských proti rozhodnutí Nejvyššího soudu. Tu však Ústavní soud tento týden zamítl. „Senát dospěl k závěru, že rozsudkem Nejvyššího soudu nebyla porušena základní práva ani svoboda města Blanska,“ uvedla soudkyně Kateřina Šimáčková.

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy to není konečná. Zástupci města se budou se Spešovem snažit ještě jednat. „Rozhodnutí ústavního soudu respektujeme. Máme dvě možnosti. Buď ještě se Spešovskými jednat nebo pokračovat v soudních sporech. Já osobně bych upřednostnil první možnost a snahu dohody bez soudů,“ okomentoval současný stav Crha.

Starostka Spešova Ivana Holomková si naopak myslí, že další jednání jsou zbytečná. „Po více než jedenácti letech soudních tahanic jsme zmíněnou částku, která nám tehdy byla nařízením Okresního úřadu v Blansku stržena z účtu, získali zpět. Považovali jsme věc za vyřízenou. Rozhodly tak soudy, ne my. S Blanskem jednat můžeme, ale že bychom po dvaceti letech byli opět na začátku? To je nesmyl,“ řekla žena, která v čele obce stojí od roku 2002.

Poznamenala, že úvěry se tehdy týkaly mimo jiné nové budovy, kde sídlí městská knihovna. „Ta pochopitelně zůstala v majetku města. My jsme naopak museli zaplatit zhruba milion a půl, abychom dostali zpět spešovské koupaliště. Díky špatně sepsané nájemní smlouvě ze strany města. Provozovatel koupaliště zastavil u banky a vzal si úvěr,“ dodala Holomková.

Na druhou stranu, díky tomu, že Spešov byl okrajovou částí Blanska, se tam zavedl plyn a udělala se také kanalizace. Na to by obec neměla a musela by se zadlužit na hodně dlouho.

Pokud se Blanenští se Spešovem nedohodnou, nechají si celou záležitost právně posoudit. A rozhodnou co bude dál a zda případně vše řešit dál soudní cestou. „Ukončit tuto záležitost není jednoduché. Nemůžeme tak velkou částku, skoro jeden milion korun, jen tak odepsat,“ dodal blanenský starosta Jiří Crha.

Podle soudkyně Kateřiny Šimáčkové se Blansko může domáhat náhrady škody po státu. „Ale až tehdy, když vyčerpá všechny možnosti, jak dosáhnout zaplacení předmětné částky obcí Spešov,“ upřesnila.

Kauza v čase

• Spešov se stal samostatnou obcí 1. ledna 2000

• Okresní úřad Blansko vydal v roce 2002 příkaz k provedení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky. Částka 804 tisíc korun byla exekučně převedena ze spešovského účtu na účet města Blanska. Obec Spešov se proti příkazu bránila ve správním soudnictví.

• Krajský soud v Brně v září 2008 příkaz k provedení výkonu rozhodnutí zrušil.

• Nejvyšší správní soud v květnu 2009 zamítl kasační stížnost města Blanska proti rozsudku krajského soudu.

• Okresní soud v Blansku v květnu 2011 uložil městu Blansku zaplatit obci Spešov 804 tisíc korun.

• Krajský soud v Brně v únoru 2013 rozhodnutí okresního soudu ve věci samé potvrdil.

• Město Blansko se domáhalo částky 1 036 864 korun s příslušenstvím jako náhrady škody podle zákona o odpovědnosti státu.

• Obvodní soud pro Prahu 7 žalobu města Blanska zamítl.

• Městský soud v Praze změnil toto rozhodnutí tak, že žalobě města Blanska vyhověl. Částku přesahující 930 tisíc zaplatilo Blansku ministerstvo vnitra ke konci roku 2015.

• Dovolání Ministerstva vnitra v lednu 2016. Nejvyšší soud poté napadeným rozsudkem změnil rozsudek městského soudu tak, že se rozsudek obvodního soudu potvrzuje ve věci samé i ohledně částky 804 tisíc korun. Městu Blansku tak vzniklo bezdůvodné obohacení a muselo v roce 2018 skoro milion korun vrátit.

• V červnu 2019 Ústavní soud zamítl městu Blansku ústavní stížnost.