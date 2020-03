/FOTOGALERIE/ Zavřené parkoviště. Jeřáb a dřevorubci připoutaní na lanech s motorovými pilami v korunách stromů. U vlakového nádraží v blanenské ulici Edvarda Beneše začalo ve středu kácení pěti starých topolů. Jako první přišly na řadu větve u prvního z mohutných stromů. Místo nich město vysadí osm javorů.

U blanenského vlakového nádraží začalo na tamním parkovišti kácení starých topolů. Nahradí je javory. FOTO: MĚSTO BLANSKO | Foto: Deník / Redakce

Na jednom ze stromů byly ve výšce zhruba dvaceti metrů dutiny, ve kterých mohly hnízdit veverky. To se nakonec nepotvrdilo. "Na místě vše prověřoval pracovník Agentury ochrany přírody. Topoly by měly být pokácené do soboty. Záleží ovšem na povětrnostních podmínkách,“ uvedla mluvčí města Pavla Komárková.