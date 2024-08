Na stáncích prodejci nabídnou ovoce, které bylo sklizeno v přirozených podmínkách, bez chemického ošetření či umělých hnojiv. „Díky bleskové letecké přepravě se můžete v neděli těšit především na ovoce sklízené v Africe cca 4 dny před trhem," sdělili organizátoři.

Návštěvníci se mohou těšit na pestrou nabídku ovoce z Ugandy, mezi které patří šťavnatá manga, avokáda, marakuja, ananasy, různé druhy banánů či největší ovoce světa – jackfruit. Chybět nebude ani tamarillo, silný zázvor, léčivá kurkuma a mnoho dalších pokladů. Indonésie zase přiveze své dračí ovoce, hadí ovoce, mangosteeny, rambutany a papáji. „Na místě vám rádi připravíme vychlazený čerstvý mladý kokos," dodali prodejci.

Kromě čerstvého ovoce si lidé mohou zakoupit i sušené ovoce na slunci – například mango, banán, jackfruit, ananas, nebo různé druhy chipsů. Nabídku obohatí také exotické čaje, kávy, džemy, sirupy a superpotraviny jako baobab či moringa. Milovníci kosmetiky jistě ocení bambucká másla a africké čokolády. Atmosféru doplní africké módní doplňky, náramky, šaty, košile a rukodělné výrobky. „Prodejem produktů podpoříte komunity v Ugandě a pomůžete jim v rozvoji," uzavřeli pořadatelé.

