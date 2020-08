Lidé z Blanska mohou navrhnout úpravy ve městě za šest set tisíc

Úpravy zeleně, veřejných prostranství nebo doplnění městského mobiliáře. Blansko vyčlenilo do participativního rozpočtu Společně PRO Blansko šest set tisíc a nejen místní mohou navrhnout projekty, které se do této sumy vlezou. Mají na to ještě poslední čtyři týdny. O vítězném návrhu rozhodne v hlasování veřejnost.

„Názor veřejnosti je pro nás důležitý. Radnice díky této zpětné vazbě participativního rozpočtu může získat řadu zajímavých podnětů. I když kvůli epidemii koronaviru musíme v rozpočtu škrtat, tuto možnost jsme tam nechali,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha. Podle blanenských úředníků mohou návrhy na drobné projekty podávat lidé starší osmnácti let. Od letoška však není nutné, aby měli trvalé bydliště v Blansku. Jejich návrh však musí podpisem podpořit alespoň dvacet místních. Vítězný návrh už ale vyberou jen obyvatelé Blanska. Uzávěrka je v polovině září a návrhy mohou lidé posílat elektronicky nebo písemně na adresu městského úřadu. „Bylo by dobré opravit historickou a jedinou kapličku v Blansku u vodárny v ulici Bezručova,“ navrhl například blanenský galerista Pavel Svoboda. V Boskovicích mají sdílené koloběžky. Na zkoušku jich v ulicích jezdí třicet Přečíst článek › Podle Jiřího Kopečka by si město zasloužilo více zeleně a také mobiliáře. „Zasadit stromy na ulicích ať se lidé nemusí péci v letním sluníčku. Více laviček a odpadkových košů,“ uvedl muž. Loni získalo nejvíce hlasů dřevěné zastřešení části sportovní areálu za kulturním domem v blanenské části Těchov. Nyní už je vypsané výběrové řízení na stavební firmu. „Zastřešení má kapacitu asi osmdesát sedících lidí. Poslouží při plánovaných akcích, ale i pro tréninky mládeže a jednotlivé návštěvníky hřiště,“ popsali v návrhu těchovští hasiči. Město nakonec zaplatilo i projekt rozšíření dětského hřiště u kruhového objezdu v ulici Bezručova, který skončil na druhém místě. Nových herních prvků se Blanenští dočkali na jaře.

