V Blansku dokončili před startem nové sezony výměnu rozvaděče, který zásobuje technologie koupaliště. Starou herní sestavu z roku 2006 pak nahradily zbrus nové herní prvky. Další dobrou zprávou pro návštěvníky je, že vstupné do aquaparku se čtyřmi plaveckými drahami, trojicí skokanských můstků, divokou řekou, houpacím bazénkem, širokou skluzavkou a 55 metrů dlouhým tobogánem a dalšími atrakcemi zůstává stejné jako loni.

To platí i v sousedních Boskovicích, kde počítají s otevřením venkovního bazénu s atrakcemi v Červené zahradě v polovině června. „Do té doby máme ještě nasmlouvané pronájmy v krytých lázních. S otevřením venkovního bazénu nespěcháme. Počasí nemá totiž být začátkem června moc příznivé. Až do sedmého července pak budeme mít otevřené koupališti i lázně. Podle počasí se budou tyto provozy střídat. Pak bude v lázních až do poloviny srpna technologická odstávka,“ upřesnil vedoucí provozu boskovického akvaparku Bohumil Feruga.

Nové zázemí pro blanenské divadlo i část školy. Kraj připravuje opravu Kolárky

Mimo běžné údržby tamní pracovníci předláždili jedno ze dvou hřišť na pétanque a návštěvníkům je tak nově k dispozici plocha pro venkovní šachy. Boskovičtí obměnili u bazénu část laviček a pořídili nové slunečníky.

Novinkou je také dohřívaní vody v brouzdališti. V jednání je pak jedna brána s vodní mlhou. „Vstupné po loňském zdražení kvůli nárůstu cen energií necháváme na stejné výši. To je, myslím, pro návštěvníky dobrá zpráva,“ dodal Feruga s tím, že loni měli v Červené zahradě průměrnou sezonu. Tamní akvapark navštívilo necelých třicet tisíc lidí.

Celodenní vstupné