Část lidí, které Deník Rovnost v pátek před dostavěnou prodejnou oslovil, nový supermarket vítá. Další ale mají za to, že už je jich v Blansku dost. „V novém Obchodním centru Poříčí se mi libí obchod se sportovním oblečením, obuví a vybavením. To si myslím, že zde chybělo a je fajn. Další supermarket mě ale vůbec nebere. V Blansku už jich je opravdu hodně. Ale je to věc nabídky a poptávky. Značnému množství zákazníků to zřejmě vyhovuje, že mohou přejíždět mezi několika supermarkety a využívat jejich slevy. Pro mě ale není nákup potravin ve velkém priorita. Investuji radši do jiných věcí,“ řekl jeden ze zákazníků, který si nepřál zveřejnit jméno.

Rozsáhlý projekt nákupní zóny v blanenské ulici Poříčí měla doplnit také výstavba lávky přes řeku Svitavu, která by propojila komplex obchodů s nedalekým Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka. Hotová však není. Podle Stejskala měl investor na břehu řeky u obchodního centra lávku naprojektovat a připravit její základy. „To jsme udělali. Samotná výstavba už je teď čistě investicí města,“ dodal Jan Stejskal. Tento stav zástupci blanenské radnice okomentovali s tím, že s ohledem na finanční náročnost vybudování lávky s ní v letošním rozpočtu město nepočítá.

S výstavbou obchodního centra začala společnost M. S. Blanenská v roce 2021. Předtím se několik let připravoval. Městské pozemky měla v této lokalitě dříve dlouhodobě pronajaté zemědělská společnost Zera Rájec. Provozovala na ni rozsáhlé skleníky a zahradnictví. O prodeji pozemků rozhodli blanenští zastupitelé už v roce 2015. Od té doby ale projekt provázela řada komplikací a odkladů.

Město mělo developerovi po dostavbě obchodního centra prodat plochu zhruba pětadvacet tisíc metrů čtverečních. Původně to bylo třicet tisíc metrů. Za metr žádalo bez daně tisíc korun. „Prodej pozemků schválilo prosincové zastupitelstvo, to schválilo i kupní smlouvu na 23,8 milionu bez daně. Investor částku uhradil v lednu letošního roku. Stejně jako nájemné ve výši 1,4 milionu korun, které měl platit až do letošního června. Peníze chce město použít na výstavbu krytých lázní,“ sdělila již dříve mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Zmíněnou cenu pozemků v minulosti kritizovali opoziční zastupitelé. Přišla jim příliš nízká. Vedení radnice tehdy argumentovalo tím, že investor na své náklady vyřešil majetkové vztahy s minulým nájemcem, společností Zera Rájec, což se Blanenským za několik let jednání nepodařilo. Od něj také odkoupil budovy a zchátralé skleníky. To město následně v ceně pozemků zohlednilo. „Kromě přímo zaplacené sumy byla podmínkou prodeje městských pozemků celá řada investic do tohoto území. Stavba okružní křižovatky a dopravní napojení, zbourání skleníků a odstranění dalších staveb a rekultivace území. Vybudování protipovodňových opatření, zapravení břehů, úprava okolních ploch a příprava lávky,“ dodala za město Komárková.

