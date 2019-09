Prodejna, kterou provozuje COOP Jednota Boskovice, je dlouhodobě ztrátová. V minulosti ji dotovalo město, další finanční injekci ve výši sto osmdesát tisíc korun už zastupitelé neschválili. „O rozhodnutí radnice víme. Tržby v lažánecké prodejně neustále klesaly. Loni jsme dostali od města dotaci sto osmdesát tisíc. Využili jsme ji na mzdové náklady pracovníků prodejny. Bez dotace je provoz prodejny v současnosti neudržitelný. Bude otevřená do konce letošního roku. Pak ji zavřeme,“ uvedl šéf boskovického podniku František Lžičar.

Kraj podle něj vypsal dotace na udržitelnost malých venkovských prodejen, ale ty se netýkají městských částí.

V místní části Blanska žije přibližně čtyři sta lidí. Většina z nich nakupuje v okresním městě. Do prodejny chodí denně jen kolem dvaceti lidí. Pro základní potraviny a také pro pivo a cigarety. „Vím, že tam chodí i starší lidé, kteří nejsou tak pohybliví, ale mají to blízko. Když obchod zavřou budou muset sednout na autobus a dojet si do Blanska. Já tam nakupuji také, vždy to spojím s nějakou cestou na úřad a nakoupím si na celý týden. V lažánecké prodejně je navíc jen omezený výběr zboží,“ řekl jeden z místních mužů, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy nemůže město zvýhodňovat jeden podnikatelský subjekt na úkor ostatních firem. „Tržby měly stále klesající tendenci. Už na jaře jsme na jednání místní vybízeli k vyššímu počtu nákupů v této prodejně, ale nepomohlo. Lažánečtí nakupují spíše ve větších obchodech ve městě. Blansko dotuje městskou hromadnou dopravu, takže starší lidé mají možnost si do města zdarma za nákupy zajet také,“ uvedl Crha.

Dodal, že o dalším osudu prodejny budou zástupci města s Jednotou jednat. „Prodejna byla totiž v minulosti postavena občany svépomocí. Město bude případně usilovat o její převedení do svého majetku, aby s ní pak mohlo nakládat a třeba ji pronajmout nebo pro ni hledat jiné využití,“ upřesnil blanenský starosta.

Rozhodnutí o nepřidělení dotace lažánecké prodejně, která prohlasovala blanenská koalice, kritizují zástupci opozice. „Kde si budou zejména starší lidé nakupovat základní potraviny, koalici zřejmě nezajímá. Jistě, nabízí se argument, že si lidé zajedou do jednoho z blanenských supermarketů. Věkem ale dochází síly a ne každý má svoje auto. A je rozdíl, jestli nakupuji v obchodě, který je od domova vzdálený pár metrů nebo několik kilometrů,“ uvedl zastupitel za KSČM Emil Pernica.