Policejní auta, hasiči, páskou ohraničený prostor, za zástěnou mrtvý člověk. Policisté pročesávají okolí. Do akce jdou také potápěči. Tak to v sobotu ráno vypadalo v centru Blanska na nábřeží řeky Svitavy v parku v ulici Svatopluka Čecha. Místní mu říkají říkají u Zborováka. Z vody tam hasiči vylovili mrtvého šestašedesátiletého muže.

Policejní auto - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lada Součková

„Kolem deváté hodiny tam už bylo opravdu hodně policistů. A také hasiči. Prý někoho mrtvého vylovili z vody. Policisté pročesávali okolí, něco hledali v keřích. Co se tam přesně stalo, nevím. Na mě to ale působilo jako velký zásah při nějakém závažném trestném činu,“ řekl Deníku Rovnost muž, který se v tu chvíli pohyboval poblíž místa neštěstí.

Na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému po sedmé hodině ráno. Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky muž vydechl naposledy v místech, kde se do řeky Svitavy vlévá potok Palava. Policisté prověřovali, zda nezemřel násilnou smrtí. To se nakonec nepotvrdilo. „Předběžné výsledky pitvy násilnou smrt vyloučily. Totožnost muže známe,“ informoval Chaloupka. Policisté pracují i s verzí zdravotní indispozice. Po ní mohl muž spadnout do vody a zemřít.

V parku na nábřeží zasahovaly také tři hasičské vozy s posádkami a záchranáři. „Událost jsme dostali ohlášenou krátce po sedmé hodině ráno jako osobu ve vodě. Na místě jsme spolu s kolegy ze záchranky pomohli tělo vytáhnout na břeh, kde lékař konstatoval exitus. Místo neštěstí jsme zabezpečili zástěnou,“ popsal výjezd mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.

Těžká nehoda u Bořitova, dva vážně zranění. Silnice I/43 byla na čas uzavřená

Podobný případ se prakticky na stejném místě odehrál před šesti lety. Ve vodě tam zemřel šestačtyřicetiletý muž. Na jeho těle policisté nenašli stopy násilí. Pracovali s verzí nehody a sebevraždy. V nedalekém parku v ulici Svatopluka Čecha lavičky obsazují pravidelně bezdomovci a lidé z okraje společnosti. Podle všeho byl mrtvý jedním z nich. „Bydlel v ubytovně v Jungmannově ulici. Ve vodě ho našel kolem půl osmé ráno můj známý. Neměl telefon, tak šel zavolat policii do nedaleké kavárny. Ještě den předtím jsme spolu popíjeli. Bral spoustu prášků a do toho pil. A takhle dopadl,“ řekl tehdy reportérovi Deníku jeden z bezdomovců.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Ze skály se sypaly kameny, cesta z Adamova do Bílovic je zavřená

Zdroj: Deník/Jan Charvát