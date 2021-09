„Po prvním kole jsme ztráceli na největší soupeře pět bodů a vypadlo to s námi bledě. Po dalších dvou jsme už šli průběžně do čela. V závěru to bylo ale velmi napínavé. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jak jsme dopadli,“ řekl Deníku jeden ze členů vítězného družstva Bohumil Hlaváček.

Blanenští se museli během tří dnů popasovat ve čtyřech kvízech s náloží dvou stovek vědomostních otázek. Jejich záběr byl velmi široký. Od sportu, hudby, technických témat až po filmové hlášky. A konkurence byla opravdu silná. Celkem mezi sebou totiž soupeřilo pětapadesát týmů. „V jedné z otázek jsme měli například napsat nejčastější příjmení u nás, které obsahuje písmeno U. Napadali nás Musilové, Urbanové. Na lísteček jsme nakonec napsali Nguyen, protože zde žije spousta Vietnamců, Kučera nás prostě nenapadl,“ poznamenal s úsměvem Hlaváček.

Hospodský kvíz je týmová vědomostní soutěž, která se pravidelně odehrává v desítkách podniků po celé republice a zapojují se do něj stovky týmů. Vyvrcholení má v podobě mistrovství republiky. V Blansku se první odehrál v roce 2014 a od té doby tam zakořenil. V tamní restauraci Na Pražci se každý čtvrtek schází v sedm hodin večer dvanáct až čtrnáct družstev. Čeká je pět kol po deseti otázkách. „Každé kolo má dvě témata po pěti otázkách. Oblasti jsou rozličné, Když to zlehčím, tak od dějin Holandska až například po pedikůru,“ uvedl další z členů All In Dušan Kráčmar.

V družstvu jsou dva až osm soutěžících. K dispozici mají u hospodského stolu při otázkách moderátora, které se zobrazují na televizní obrazovce, jen tužku, papír a své vědomosti. Nic víc. Žádné telefony, počítače nebo encyklopedie. „V týmu máme zastoupení několika generací, včetně studentů a žen. Nějak speciálně se nepřipravujeme. Sledujeme dění okolo sebe, život a aktuální věci. Každý má nějakou svou specializaci a oblíbenou oblast. Nejdůležitější je všeobecný přehled a přesah do více témat. V tom se parádně doplňujeme a jsme silní. Jestli má někdo vysokou školu nebo ne podle mě nerozhoduje. Nové informace čerpáme i při samotných soutěžích. Když na něco neznáme odpověď, tak už nám pak uvízne líp v paměti. “ dodal zakladatel blanenského týmu Michal Peterka.

Podle Bohumila Hlaváčka se velká část spoluhráčů z All In setkává i v osobním životě. „Máme takové motto, že blbce do týmu nebereme. Celkově při soutěžích vládne kamarádská atmosféra a přátelské hecování. Vše v duchu fair play. Pří kvízu se prostě nepodvádí. Stává se, že moderátor občas omylem připíše bod, který nám nepatří. Vždy na to upozorníme. Stalo se to dvakrát i na mistrovství republiky. V době, kdy nám šlo o titul. Z takového bodu bychom radost rozhodně neměli,“ uzavřel Hlaváček.