Letní radovánky jsou na dosah. Aquapark v Blansku otevírá už v sobotu

Osvěžit se skokem do bazénu mohou milovníci vodních radovánek v Blansku již tuto sobotu. Blanenský aquapark otevírá v sobotu 3. června. V červnu bude otevřeno od pondělí do pátku od dvanácti do osmi večer. O víkendu pak od devíti ráno do osmi večer. V červenci a srpnu platí každý den víkendová otevírací doba,“ informovali zástupci města na sociální síti Twitter.

Nlanenský aquapark. | Foto: DENÍK/Eva Ondráčková