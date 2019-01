Blansko – Pět hektarů. Takovou plochu nabízí město Blansko investorům v průmyslové zóně Vojánky. Lhůta pro podání nabídek je do patnáctého srpna. Městské pozemky měly v minulosti blokované tři firmy, ale ty projekty nedotáhly do konce. Radnice je proto nabídla znovu.

Blanenská průmyslová zóna Vojánky. Ilustrační foto. | Foto: Pyrotek CZ, Real Global Investment a. s.

Zároveň zpřísnila podmínky pronájmu a následného prodeje zmíněných pozemků. Zahájení výroby stanovili Blanenští nejpozději do konce června 2018. „K prodeji pozemků investorovi dojde nejdříve šest měsíců po tom, co v novém areálu spustí výrobu. Za předpokladu, že bude fungovat po celou tuto dobu. Předtím bude mít pozemky v pronájmu. Termín zahájení výroby uvede zájemce do harmonogramu, který bude součástí návrhů smluv," uvedl vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan.

Investor může požádat o nabízenou plochu jako celek nebo jen o její část. Sám za sebe nebo i společně za další zájemce. „V takovém případě předloží s nabídkou smlouvy, které ošetří společný postup více firem při obsazování průmyslové zóny," dodal Štefan.

Několik zájemců

O pozemky města ve Vojánkách má v současnosti zájem několik výrobních firem. Jednou z nich je Emam s. r. o. Ta se zabývá výrobou informačních kiosků, reklamních a navigačních panelů. V průmyslové zóně už má pronajaté kancelářské prostory. „Vedle prostor, kde nyní sídlíme, chceme postavit výrobní halu. Zatím máme výrobce v Itálii a Číně, ale máme problémy s dodacími lhůtami a servisem. Proto jsme se rozhodli pro vlastní výrobu," poznamenal jednatel společnosti Martin Dvořáček.

Průmyslovou zónu začali Blanenští budovat v roce 2003. Technické vybavení lokality stálo přes sedmapadesát milionů korun. Vedení města si tehdy vzalo úvěr třicet milionů. Čtyři miliony zaplatilo z vlastních zdrojů. Dvaadvacet a půl milionu dostalo Blansko na dotacích.