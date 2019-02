Blansko – Doprava na křižovatce ulic Vodní, Poříčí a Mlýnská v pátek ve tři hodiny odpoledne houstne. Na hlavním tahu jezdí jedno auto za druhým, sem tam se na něj někomu podaří vjet z vedlejší ulice. Chodci jsou dost otrlí, chvíli čekají a pak prostě jdou. Jsou na přechodu a auta jim musí dát přednost.

Vlastimil Jakubec by chtěl přejet přes hlavní silnici na kole. Nakonec to vzdá, raději sestoupí z kola a přejde po přechodu. „Tahle křižovatka je skutečně hrozná. Tedy pokud nejedete po hlavní. Já rozhodně hlasuji pro kruhový objezd. Alespoň kvůli lepšímu přecházení,“ poznamenal muž. Proč se někdo stále odvolává a zdržuje tím stavbu, nechápe.

Lidé bydlící v blízkosti křižovatky protestovali proti změně už v roce 2014. Nejprve proti územnímu rozhodnutí, teď proti stavebnímu povolení. „Stejně to nakonec k ničemu nebude,“ nevěří Jana Brzobohatá, která vedle křižovatky bydlí.

Nová křižovatkaNebude kruhová, má mít zploštělý tvar, s oválem uprostřed. „Víc upřednostní průjezd na hlavním tahu a nebude tolik zasahovat do okolí,“ řekl vedoucí odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan.

Lidé bojují proti kruhové křižovatce. Nejen kvůli tomu, že jim auta budou kroužit pod okny. Mají také strach, že stavba poruší statiku bytového domu. Letos se okolo něj činili plynaři. Brzobohatá tvrdí, že jim v domě při výkopech popraskaly zdi.

Před domem taky spadly tři vzrostlé stromy. Naštěstí ne do oken domu, jen urazily kus zdi na rohu. „Starousedlíci říkali, že je tady všechno postavené na písku. Chceme od města jen záruku, že kdyby měla stavba kruhové křižovatky pro náš dům nějaké následky, že se k nám neobrátí zády,“ vysvětluje opakovaná odvolání žena.

Oproti původnímu plánu by měla vzniknout křižovatka zploštělého tvaru, která tolik nezasáhne do okolí. Jestliže krajští úředníci dají stavbě zelenou, chtěli by ti blanenští do konce roku znát firmu, která křižovatku postaví. „Potom by se začalo stavět na začátku jara,“ řekl vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan. Městská pokladna si výdaje rozdělí se Správou a údržbou silnic. „Částka se pohybuje okolo osmi milionů korun,“ dodal Štefan.