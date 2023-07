Na kulturní zážitky bohatý byl uplynulý víkend v Blansku. Vybrat si mohl každý a jen záleželo na vkusu každého návštěvníka.

Lidé v Blansku si o víkendu užili hudbu na náměstí i divadlo v podání dětských herců. | Foto: Josef Čmel

Na výběr bylo divadlo, dechovka, rockový koncert nebo promítání filmu. „Závěrečné představení sehráli účastníci Tvořivého týdne na Kolárce, kapely 301 a Prakmen se představily v Suterénu, letní kino nabídlo Vyšehrad: Fylm a Dechová hudba Boskověnka rozezněla park před radnicí,“ sdělila Leona Voráčová z odboru vnějších vztahů blanenské radnice.

Tradiční divadelní představení připravily během Tvořivého týdne děti v Divadle Kolárka. „Příměstský tábor zaměřený na divadelní aktivity se zde koná každoročně. Děti se kromě her a vycházek do okolí věnují zpracování tématu do podoby krátkého vystoupení.,“ vysvětlila Voráčová.

Brněnská hudební skupina 301 a uskupení z Blanenska z názvem Prakmen zahráli v sobotu večer v klubu Suterén ve Smetanově ulici. Rockový koncert připravil pro návštěvníky spolek KVLTVRA.bka.

Letní kino na Poduklí nabídlo v sobotu večer český snímek Vyšehrad: Fylm s Jakubem Štáfkem a Šárkou Krausovou v hlavních rolích. V sobotu 12. srpna je v programu film Tři mušketýři: D'Artagnan.

Zdroj: Youtube

Série promenádních koncertů pokračovala v neděli dopoledne v parku na náměstí Svobody koncertem Dechové hudby Boskověnka.

Ve středu 2. srpna pokračuje festival Muzika pro Karolínku koncertem Františka Nedvěda mladšího, akci pořádá Společnost Katolického domu. O tom, co dalšího se děje v Blansku, se lidé dozví díky nedávno nově spouštěnému webu.