"K omezení kontaktu zaměstnanců s veřejností jsme přistoupili do doby, než se podaří zajistit ochranné pomůcky. Slíbená dodávka zatím nedorazila. O fungování úřadu v dalších dnech budeme veřejnost informovat," informoval starosta Blanska Jiří Crha.

Dodal, že podle nařízení vlády ale mají úřady do týdne omezit režim tak, že pro veřejnost budou otevřeny maximálně dva dny v týdnu po dobu nejvýše tří hodin.

"Lidé by měli odložit vše, co snese odklad, a vyřizovat jen to nejnutnější. Nyní hledáme cesty, jak zajistit roušky, jejichž dodávku slibovala vláda už na minulý týden, vlastní cestou. Pro zaměstnance Nemocnice Blansko je budou vyrábět švadlenky z blanenské farnosti, město s žádostí o pomoc s výrobou roušek nyní oslovuje i soukromé firmy a chráněné dílny.

Kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru vyhlásil premiér Andrej Babiš karanténu pro celou Českou republiku. Vláda schválila krizový štáb, jehož šéfem bude epidemiolog Roman Prymula. Kolem poledne totiž Česko evidovalo další nakažené. Od rána se jejich počet zvýšil z 214 na 293. „Vláda s účinností od 16. března 2020 do dne 24. března 2020 zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky“ uvedl na úvod noční tiskové konference po jednání vlády Babiš.

Mezi výjimky patří cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou a blízkými osobami či cesty nutné k obstarání základních životních potřeb.

Omezený bude nově prodej nebaleného pečiva, zakazuje se například provoz autoškol či takzvaných sdílených taxislužeb (Uber a další) a běžná veřejnost nebude mít dovolen vstup do prodejen se stavebninami. Uzavřeny nově budou také prodejny elektro, které dosud spadaly mezi výjimky.

Státní úředníci lidem doporučili v nouzovém stavu používat při pohybu na veřejnosti jakoukoliv ochranu obličeje. Ať už při cestování do práce nebo při nákupech. V pětiticícovém Adamově na Blanensku měli před pondělním polednem roušky pracovníci tamního supermarketu u pokladen i mezi regály. Do obchodu s ochranou obličeje vyrazila také řada nakupujících.

Někteří měli roušky, respirátory, šátky nebo alespoň šály. Jedním z nich byl sedmdesátiletý Otto Skirka. "Roušku jsem nosil už při chřipkové epidemii, když jsem šel navštívit maminku v domově důchodců. Teď jsem si koupil dvě třívrstvé v lékárně. Jestli to pomůže, nevím. Ale v každém případě se alespoň snažím nějakým způsobem chránit sebe a okolí. Když nejsou respirátory, tak je rouška nouzové řešení. Když sleduji zprávy z Itálie není to žádná legrace. Opravdu jde o život. Spousta lidí to stále nechápe. Není na místě dělat frajera. Je mi sedmdesát a patřím mezi nejohroženější skupinu. Nakoupit si ale nějak musím," řekl Deníku adamovský důchodc