Blansko: knihovna na prázdniny zavírá. Kvůli kontrole knihovního fondu

Blansko – Důchodkyně Libuše Magniová z Blanska je v tamní knihovně jako doma. Navštěvuje ji pravidelně. „Kromě půjčování knih tam moc ráda chodím na různé kulturní akce. Na výstavy nebo třeba na přednášky,“ řekla žena.

Přes prázdniny má však stejně jako další návštěvníci knihovny smůlu. Od druhého července do konce srpna bude totiž nazavřeno. Kvůli pravidelné kontrole knihovního fondu. „Je to pro mě novinka. Nevadí. Půjčím si víc knížek před prázdninami,“ dodala Magniová.



Městská knihovna Blansko má bezmála sto tisíc svazků. Podle zákona mají knihovny této velikosti udělat přezkoumání jednou za pět let. „Musíme vzít každou knihu, načíst čárový kód a zkontrolovat její zápis se systémem. Knih máme téměř sto tisíc, proto nám to nějaký čas zabere. Za plného provozu by to bylo komplikované. Kvůli tomu jsme vybrali prázdniny, kdy do knihovny chodí méně lidí,“ uvedl ředitel Městské knihovny Blansko Lukáš Dlapa.

Knihy si mohou zájemci ve větším půjčit s předstihem v červnu. Výpůjčka bude platit přes celé prázdniny až do září. Noviny a časopisy z tamní knihovny si však lidé půjčí i v červenci a v srpnu. „V parku po zbouraném hotelu Dukla uděláme letní čítárnu. Každý den tam přes celé prázdniny bude nachystaný aktuální denní tisk a vybrané časopisy. Pro děti připravíme zajímavé dílny a čtení pohádek. Čítárnu otevřeme, jen když bude příznivé počasí,“ upřesnil Dlapa.



V největším městě sousedního okresu v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově mají více než sto třicet tisíc svazků. Podle zástupkyně ředitele Jaroslavy Barové tam svůj fond kontrolovali před třemi lety. „Revizi jsme zvládli za plného chodu. Žádné omezení provozní doby jsme kvůli tomu v knihovně neměli,“ uvedla Barová.