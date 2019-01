Blansko - Blanenští radní chtějí v příštím roce odprodat více městských bytů. Lidé je mohou zakoupit za výhodnou cenu.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Přes dvě stě tisíc korun za byt. S takovou nabídkou letos oslovili blanenští radní nájemníky téměř tří stovek městských bytů. Po Novém roce chce vedení města zaokrouhlit počet odprodaných bytů do osobního vlastnictví na šest set.

Jednopokojový byt by rád získal i Jindřich Čeladín z Blanska. Nabídku města však zřejmě nevyužije. V domě, kde bydlí, nájemníci odprodej bytů neodsouhlasili. „O byt jsem měl zájem, protože se mi jeho cena zdála výhodná. Přesto většina lidí v našem domě by si ho asi dovolit nemohla. S odprodejem nesouhlasili,“ řekl Čeladín.

Nízkou cenu za prodej městských bytů schválili minulý týden i blanenští zastupitelé. Nájemníci městských bytů tak mají druhou šanci. Radní totiž chtějí nabídnout k odprodeji další byty. Akci odstartovali před čtvrt rokem, když se na radnici hromadily dotazy Blanenských, zda by mohli byty odkoupit. „Rozdali jsme tehdy anketní lístky s tím, že pokud bude nadpoloviční většina v jednotlivých domech souhlasit, byty tam odprodáme,“ přiblížila starostka Blanska Jaroslava Králová.

Stejný scénář se tak bude opakovat i po Novém roce. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří v domě bydlí a stojí o pronájem. „Vlastníci bytů budou bydlet v takovém domě dál s nájemníky. Neznamená to ovšem, že by platili všechny opravy sami. V takovém případě se město nebrání pomoci příspěvkem,“ tvrdí Králová, přestože se radní snaží bytů zbavit kvůli penězům. „Peníze, které získáme z nájmů, investujeme do údržby domů. Všechny opravy ale nejsme schopni pokrýt. Stojí to peníze z rozpočtu navíc,“ vysvětlila Králová a podotkla, že pokud budou v bytech žít jejich vlastníci, budou se o ně i lépe starat.

K bytovým domům v ulicích Údolní, 9. května, Chelčického, Sadová či Bezručova tak přibudou další. Podle starostky se jedná o malometrážní byty, které často vyhledávají lidé sociálně slabší.

„V druhé půlce ledna bychom chtěli v jednotlivých domech udělat besedy, abychom vysvětlili nájemníkům pravidla hry,“ uvedl místostarosta Lubomír Toufar.

Odprodej mine podle něj bytové domy, které byly postaveny v minulosti z dotací státu, takže je měli nájemníci předplacené alespoň na dvacet let. „Jedná se třeba o sídliště Písečná. K odprodeji dál nenabídneme domy opravované z dotací, jsou totiž zatížené úvěrem. Příkladem bych mohl uvést třeba bytovky v ulici Antonína Dvořáka,“ pokračoval Toufar.

Peníze, které blanenští radní získají z prodeje městských bytů, chtějí investovat do rozvoje určitých lokalit a připravit je tak pro bydlení.