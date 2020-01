Blansko: dětí u zápisu do první třídy ubývá

Ředitelé základních škol vypsali termín zápisu do první třídy. Bude se konat 7. dubna od dvou odpoledne do šesti do večera.

Zápis do první třídy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ