Místo něj investor M. S. Blanenská postaví obchodní centrum s prodejnou potravin a dalšími obchody. Vše má fungovat nejpozději v létě za dva roky. Součástí projektu jsou parkové úpravy, dělníci v blízkosti nového centra postaví kruhový objezd. Společnost také vyprojektuje lávku na nedaleký Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. „Do tří měsíců bychom ze zmíněné plochy měli odstranit všechny stavby. Kompletní demolice a vyklizení na holou pláň. V areálu bude fungovat drtička a třídírna materiálu. Jeho svoz provedeme až po dokončení demolice, aby byl provoz v okolí staveniště co nejmenší. Je totiž blízko hlavního tahu městem,“ řekl Deníku technický ředitel společnosti M. S. Invest Bohumil Synek, která vlastní M. S. Blanenská.

Stavební povolení ještě investor nemá. Čeká na vyřízení jeho žádosti. Počítá s tím, že bude do července. Před výstavbou obchodního centra musí dělníci ještě udělat přeložku páteřního plynovodu, elektřiny a dalších kabelů. „Stavební povolení musí být vydané do 31. října letošního roku. Kolaudační rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání pak do 30. června 2023,“ uvedla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Podle spolumajitele M. S. Blanenská Vladimíra Meistera už mají zamluvenou většinu budoucích prodejních ploch. „Teď čekáme hlavně na to, co objevíme v průběhu bourání, zejména jaká bude ekologická zátěž území,“ informoval na webu města Meister.

Město s developerem podepsalo smlouvu na vybudování centra na městských pozemcích už před šesti lety. V minulosti na nich hospodařili zemědělci ze Zery Rájec, kteří je měli pronajaté a patřila jim řada staveb. Proti záměru obchodního centra na Poříčí někteří místní protestovali. Sepsali dvě petice. V té druhé se snažili vyvolat referendum. Spolek Blansko sobě však tehdy získal málo podpisů. „Projekt obchodního centra se mi nelíbí. I když chápu potřebu některých lidí, po určitém zboží, které v Blansku chybí. Nemyslím si, že nabídka bude tak ohromující, že by přestali za nákupy jezdit do Brna a něco se výrazně změnilo,“ poznamenala Zuzana Střítecká z Blanska.

Podle ní je zmíněná lokalita u hlavního tahu Blanskem a hlavně v blízkosti Sportovního ostrova Ludvíka Daňka nevhodná. I přes slibované parkové úpravy a oproti původnímu plánu menší zastavěné ploše. „Vadí mi, že se to místo zabetonuje. Mám také obavy, aby obchodní centrum fungovalo dlouhodobě a nebylo po letech prázdné,“ dodala žena.

Poslední prodloužení termínu výstavby schválili blanenští zastupitelé loni v září. Jednalo se už o šestý odklad, což část opozice a blanenské veřejnosti ostře kritizovala. „Město už v pěti odkladech projevilo k developerovi dost dobré vůle. Mělo by od původní smlouvy odstoupit a jednat o nových podmínkách. Myslím si, že nový termín stejně nebude dodržený,“ uvedl tehdy před hlasováním opoziční zastupitel za Piráty Zbyněk Pokorný.

Opozičním zastupitelům se také nelíbila výkupní cena pozemků. Město má developerovi prodat plochu zhruba pětadvacet tisíc metrů čtverečních. Původně to bylo třicet tisíc metrů. Za metr žádá bez daně tisíc korun.