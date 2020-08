Zastávka při cestě do Vídně či Bratislavy? Blansko chce posílit spojení na trati

Stanislav Komínek z Blanska s rodinou často cestuje. Při výletech se snaží využívat hromadnou dopravu. To platí i při cestách do zahraničí. „Například při večerním odjezdu z Vídně využíváme přímý vlak až do Blanska. Byl bych rád, kdyby podobných přímým vlakových spojení do našeho okresního města bylo víc. Ať už z Vídně, Bratislavy nebo Budapešti,“ uvedl muž.

Ilustrační foto. | Foto: České dráhy

A možná jich v budoucnu opravdu přibude. Vedení Blanska totiž nedávno zaslalo jihomoravskému dopravnímu odboru připomínky k návrhu vlakových jízdních řádů, které mají platit od prosince. Podle blanenského místostarosty Františka Hasoně se týkají zejména mezinárodních vlaků a rychlíků na trase Praha-Vídeň a Praha-Budapešť. „Blansko je nejlidnatější sídlo na trase mezi Pardubicemi a Brnem. Denně tudy projíždí několik mezinárodních vlaků a rychlíků, přímých spojů, které ráno jedou třeba do Vídně nebo do Budapešti a pozdě večer zase zpět. Podobné je to s přímým spojením na Prahu. V Blansku však tyto vlaky nezastavují a cestujícím nezbývá než komplikovaně cestovat s přestupy v Brně. To bychom rádi změnili,“ uvedl Hasoň. Připomínky blanenské radnice se týkají šesti mezinárodních rychlíků Vindobona, které spojují Prahu a Vídeň. Čtyř mezinárodních vlaků EC Metropolitan na trase Praha-Budapešť, rychlíku IC Metropol, který odjíždí před desátou hodinou večerní z Prahy, a dvou spojů Regiojet. Ty by posílily přímé vlakové spojení Blanska s Prahou a Bratislavou. Proměna železničních nádraží na jižní Moravě: nové záchody i vyhnaní bezdomovci Přečíst článek ›

