V letní sezoně byl jeden z vrcholů Olympiáda dětí a mládeže v Liberci. „Přes těžké nominační limity se podařilo děvčatům Bezdíčkové a Jakusidisové na tuto akci probojovat. Obě startovala v bězích na 300 metrů a shodně dovezly pro blanenský oddíl bronzové medaile. V nominaci na tuto akci byla jako náhradnice na 60 metrů vybrána Kristýna Nollová,“ uvedl nový předseda atletického oddílu ASK Blansko Martin Bezdíček.

Z velkého mistrovství České republiky ještě dovezla Jakusidisová bronz v běhu na 300 metrů. Z mistrovství Moravy a Slezska přivezly medaile Bezdíčková a Natálie Poláčková.



„V družstvech jsme závodili v přípravkách, kde naše patřilo k nejmladším. Družstvo mladších žákyň se probojovalo do krajského finále. Zde jim postup na Mistrovství Moravy a Slezska utekl o jedenáct bodů,“ řekl Bezdíček. Družstvo žen posílené o žákyně a dorostenky vybojovalo ve druhé lize šesté místo.

V uplynulém roce došlo v klubu ke změně vedení, když z postu předsedy po dlouhých a úspěšných letech odstoupil Jiří Ošlejšek, který i nadále bude ve vedení a jako šéftrenér. Ošlejška doplnili na postu předsedy Martin Bezdíček a jako člen vedení Gabriela Ellingerová.

A co klub v roce 2020 čeká? „V družstvech postavíme přípravky, od kterých očekáváme postup do krajského finále, mladší žactvo a nově starší žákyně, které by měly patřit k jedněm z nejlepších v soutěži. Ženy se v druhé lize poperou o postup do baráže o první ligu. Po letech stavíme družstvo mužů,“ uvedl Bezdíček.

Ze soutěží pořádaných oddílem se lze těšit na již tradiční Memoriál Věry Bušové Gilkové, který se uskuteční v pátek 8. května v novém formátu. ASK Blansko uspořádá i základní kolo mladšího žactva 21. května. Vrchol pořadatelské práce bude Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva 4. října. „Děkujeme za podporu naší činnosti městu Blansku, Jihomoravskému kraji, TJ ASK Blansko a všem, co nás podporují a fandí nám,“ vzkázal předseda.