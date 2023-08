/FOTO, VIDEO/ Foto i video záznam v HD kvalitě. Ruční nebo automatické měření, ve dne i v noci. Blanenští strážníci koupili novou techniku. Laserový měřič rychlosti, který nahradil původní zařízení z roku 2006. Stál 418 tisíc korun. „Původní přístroj už byl zastaralý. Jeho funkce nevyhovovaly současným potřebám navíc servis byl nákladný. Proto se pořídila nová technika, která má kvalitnější výstupy. Rychlé, přehledné a jednoduché uživatelské ovládání a zabezpečená data,“ řekl Deníku Rovnost zástupce ředitele Městské policie Blansko Stanislav Sotolář.

Blanenští strážníci mají nový laserový radar. Rychlost měří v okrajových částech města. | Video: Deník/Jan Charvát

S ručním radarem měří strážníci rychlost na vytipovaných místech, která schválila státní policie. Podle Sotoláře se jedná o místní části dvacetitisícového města. Těchov, Obůrku, Češkovice, Lažánky, Olešnou nebo Dolní Lhotu. Měření rychlosti si tam na řadě míst vyžádali místní. V budoucnu se v některých lokalitách uvažuje o zavedení úsekového měření. „Není tam taková hustota provozu a někteří řidiči tam překračují povolenou rychlost. V centru Blanska je jediný průtah a tam se moc rychle jezdit nedá. Je zúžený ostrůvky a rozbitý kruhovými objezdy,“ sdělil strážník.

Rychlost měří blanenští městští policisté v různou denní dobu na různých místech několikrát do měsíce. Měření neprovádí v místech bez domovní zástavby, v blízkosti začátku nebo konce obce. „Vozidlo, které překročí povolenou rychlost, hlídka ihned zastaví a přestupek se řeší přímo na místě,“ doplnil Sotolář.

Pokud motorista překročí povolenou rychlost v obci do dvaceti kilometrů, pak zaplatí pokutu do tisíce korun. Kdo jede rychleji v rozmezí od dvaceti do čtyřiceti kilometrů přes povolenou hranici, zaplatí do dvou a půl tisíce korun. Překročení rychlosti o více jak čtyřicet kilometrů za hodinu se už na místě neřeší. „Oznamuje se správnímu orgánu, neboť přestupci se podle zákona ukládá i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel). Na zmíněné přestupky pamatuje i bodový systém, který oceňuje toto protiprávní jednání 2, 3 nebo 5 body podle uvedené míry překročení rychlosti,“ informovali na webu města blanenští strážníci.