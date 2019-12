Příští rok musejí domácnosti v Blansku počítat s tím, že sáhnou hlouběji do kapsy. Za vodu a za elektřinu. Město, které vlastní centrální síť kotelen, naopak slibuje nižší cenu za vytápění než před rokem. Provozovat ji bude po roční přestávce opět soukromá společnost. Za plyn by měli podle energetiků lidé zaplatit přibližně stejně jako loni.

Od prvního ledna bude stát kubík pitné vody na Blanensku podle oznámení Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí sto šest korun. To je přibližně o šest korun víc než letos. „Účet za vodu není v naší domácnosti až tak klíčová položka. Ale to neznamená, že s ní plýtváme. Snažíme se šetřit a vedeme k tomu odmalička i naše děti. Sprchují se, vanu napouštíme jen při mytí vlasů. Když si čistí zuby, tak si vodu napouští do kelímků a nenechávají ji volně téct. Neděláme to kvůli penězům ale spíš proto, aby věděly, že je voda vzácná a musí se s ní šetřit,“ řekl Lukáš Dlapa, který žije s manželkou a třemi dětmi v jedné z blanenských bytovek.